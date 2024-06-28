Путін подарував Кім Чен Ину лімузин, у якому є деталі з Південної Кореї, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Як зазначили у виданні, цей розкішний седан, вперше представлений у 2018 році, мав уособлювати російську внутрішню доблесть і зменшення залежності від імпортних технологій і товарів.

Однак згідно з митними даними, з якими ознайомилось видання, виробник цього автомобіля використовує імпортні деталі на мільйони доларів, багато з яких надходять до Росії з Південної Кореї, яку Кім назвав "головним ворогом" своєї країни.

Росія імпортувала обладнання та компоненти на суму щонайменше 34 мільйони доларів у період з 2018 по 2023 рік для складання автомобілів і мотоциклів Aurus, що свідчить про залежність Росії від західних технологій.

За даними митниці, імпорт включав кузовні деталі, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на загальну суму майже $15,5 млн, імпортовані з Південної Кореї. Деталі також імпортувалися з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн ЄС.

Поставки з-за кордону для Aurus продовжували надходити й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, з лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже 16 мільйонів доларів, у тому числі на 5 мільйонів доларів, вироблених у Південній Кореї.

"Reuters не змогло визначити, які саме імпортні іноземні деталі опинилися в автомобілі, подарованому Кіму, та й імпорт не порушував санкцій - компанія Aurus LLC потрапила під санкції США в лютому 2024 року", - зазначили у виданні.