Перебої з паливом будуть перш за все у цивільних, - Defense Express про удар по нафтобазі у Феодосії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Цей удар сам по собі, відірваний від усіх інших, не буде мати якісь стратегічні наслідки, тому що мова йде про необхідність завдання систематичних ударів. Ворог залишився без цього термінала, саме морського термінала, тому що дійсно він, з огляду на ті кадри, які вже є, і повідомлення від місцевих жителів, зараз палає повністю. Тобто цей об’єкт знищений. Сказати, що без нього все російське угруповання в окупованому Криму чи взагалі там на півдні залишиться без палива, звісно, неможливо, будуть перебої з паливом. Але, мені здається, треба розуміти, що перебої з паливом будуть не в російському війську - перебої з паливом будуть у місцевих жителів в першу чергу", - сказав він.

Олег Катков наголосив, що складнощів із паливом для російського війська можна досягти за умови систематичних ударів по нафтових об’єктах.

"Спочатку паливо, наприклад в окупованому Криму, зникне з цивільних автозаправних станцій, тобто які обслуговують цивільне населення. І лише після повторення і методичності таких ударів, перерізання можливих засобів доставки цього палива саме безпосередньо в окупований Крим, тоді можливо вести мову про те, що палива не буде вистачати війську. Це також треба розуміти. Зрештою, це знову ж таки залежить від того, наскільки масштабними, наскільки потенційно постійними будуть такі удари. Тому що, знову-таки, якщо вивести один об’єкт, то ворог до цього адаптується, якщо проробити сценарій, за яким у ворога просто не буде можливості конвоювати запаси на певній глибині від лінії фронту, то так, це буде для нього значне ускладнення. Тому що, дійсно, військова техніка потребує просто астрономічних запасів палива. Для розуміння: танк, для того щоб проїхати один кілометр, жере 3,6 літра", - додав експерт.