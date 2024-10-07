У Defense Express припустили, чим Сили оборони могли уразити нафтобазу у Феодосії

Про це повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо".

"Сили оборони України мають можливість застосовувати засоби, які зараз є в наявності. До таких засобів можна віднести широкий спектр, яким могло бути завдано ураження по нафтобазі у Феодосії. Це ті ж далекобійні безпілотні системи, вірніше, системами середнього радіуса дії, які можуть нести декілька десятків кілограмів вибухової речовини та долати відстані до 500-600 км. З великою ймовірністю могли бути застосовані ракети-дрони "Паляниця", якась із трьох ітерацій. Також ця відстань цілком підвладна засобам, які передають Україні західні партнери. Не можна виключати, що Сили оборони могли застосовувати ракети Storm Shadow, які здатні впевнено проходити системи протиповітряної та протиракетної оборони", - заявив він.

Продовжується серія ударів Збройних Сил України по можливостях окупантів, зокрема, це стосується нафтобази у Феодосії, зауважив Рябих. Він розповів, наскільки важливим було ураження.

"Це суттєво зменшує можливості противника з постачання окупаційних військ на території тимчасово окупованого Криму, а також тимчасово окупованих територій областей Півдня України, саме паливно-мастильними матеріалами, це зменшення експортного потенціалу противника. Ворог достатньо щільно прикривав цю базу за допомогою засобів протиповітряної оборони. База знаходиться поряд з іншими військовими об’єктами. Як бачимо, для Сил оборони України зараз не є проблемою подолати систему протиповітряної та протиракетної оборони в тимчасово окупованому Криму. Це досягається саме виснаженням можливостей противника, системним знищенням засобів ППО. Минулого тижня ми також бачили новину про знищення системи "Небо-М", яка відповідала за виявлення повітряних цілей, прикриття військових об’єктів у Криму. Крім того, було знищено декілька систем протиповітряної оборони", - додав військовий експерт.