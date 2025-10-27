Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Передчасно говорити, що окупанти в короткостроковій перспективі захоплять Покровськ, - військовий експерт Снєгирьов

Марина Клюєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
20:21
Війна з Росією Покровськ

У Покровську Сили оборони України ведуть бої за ключові пункти, а не за кожен будинок

Зміст

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері Еспресо.

"За даними Генштабу Збройних сил України наразі в Покровську більше 200 осіб особового складу армії країни-окупанта. Чому відрізняється тактика дій окупантів від боїв за Бахмут? Нагадаю, 2,5 роки тому запеклі бої за Бахмут. Тоді бої велися буквально за кожен будинок, кожен підвал. Використання великої кількості важкої бронетехніки, засобів ураження, а відповідно так звані м'ясні штурми, що і привело до втрат окупантів в кількості до 90 тисяч особового складу. Наразі вони діють малими штурмовими групами. При чому бої в Покровську з української сторони - це, відповідно, бої за ключові пункти, а не за кожен будинок. Тому і, відповідно, дії малими штурмовими групами дозволяють створити от такі прориви, про які вже відомо широкому загалу, а саме бої в районі залізничного вокзалу.
Наразі окупанти малими штурмовими групами намагаються взяти під контроль локації Сил оборони України безпосередньо в самому Покровську, відрізати українські угруповання, які зосереджені, зокрема, на території так званої промки і створити загрозу оперативного оточення", - зазначив він.

Дмитро Снєгирьов зауважив, що змінилася тактика українських військових.

"Варто зазначити, що, власне, змінилася тактика і дії Сил оборони України. Навіть при безпосередньому контролі над локаціями Сил оборони, наші підрозділи демонструють можливість активної оборони. Як приклад, трохи перенесемося, наведу бої на Костянтинівському напрямку в районі Клебанбицького водосховища. Окупантам вдалося створити оперативне оточення українського угрупування, фактично притиснути до води. Але бої тривають три місяці, це за умови відсутності логістики. Логістика здійснюється за рахунок БПЛА і відповідно малих човнів. Оце показово те, що наразі навіть безпосередній контроль над логістикою, який так намагається встановити окупант, це ще не свідчення того, що активна атаки військ може припинитись. До чого я веду? Наразі основні зусилля окупантів - це тиск на позиції Сил оборони в районі Родинське", - розповів він.

Це основна логістика Сил оборони України, тому невипадково, що росіяни проводять атаки броньованими колонами.

"Механізованими групами, причому чисельністю до танкового батальйону, а це більше 30 одиниць бронетехніки в напрямку Гришине. Вони намагаються відрізати основні логістичні складові Сил оборони України і таким чином створити передумови для оперативного оточення українського угруповання і в Покровську і Мирнограді. Покровськ ми проаналізували, бо її безпосередньо вже в центрі міста. Але, шановні українці, говорити про те, що окупанти в короткостроковій історичній перспективі захоплять місто, ці прогнози як мінімум передчасні. Тому всі ті повідомлення про те, що Путін дав наказ захопити до середини листопада. Ну, ми вже це бачили на прикладах і власне Києва, який окупанти планували захопити за три дні, але ситуація надскладна. Я повторюю, давайте будемо реалістами. Але разом із тим, варто відзначити, що на Покровському напрямку є і тактичні успіхи Сил оборони України. Зокрема, де окуповані населені пункти: Кучерів Яр, Асохецьке і населений пункт Затишок. Таким чином, по підсумках, хоча він ще не закінчився українського контрнаступу на Покровсько-Добропільському напрямку, деокуповано вже 10 населених пунктів. Серйозні успіхи, погодьтеся. Плюс контроль встановлено безпосередньо це приблизно 200 квадратних кілометрів, там стійкий контроль Сил оборони України. Приблизно така кількість - це територія, яка зачищена від окупації, але не знаходиться під повним контролем Сил оборони України. Так званий сіряк", - додав Дмитро Снєгирьов.

