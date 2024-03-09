Переправа ворога через Дніпро на правий берег фактично неможлива: Гуменюк про оборонні рубежі Херсонщини
Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що на Херсонщині охорона та захист наших рубежів забезпечені, українські захисники чітко тримають контроль над р. Дніпро
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми маємо надійні фортифікаційні загородження, протимінну оборону, тобто фортифікацію у мінно-вибуховий спосіб. Крім того, ми маємо перевагу правого берега над лівим за географічними особливостями. Ми чітко тримаємо контроль над самою річкою Дніпро і переправа ворога навіть у вигляді невеличких диверсійно-розвідувальних груп на правий берег фактично неможлива. Абсолютно забезпечено оборону та охорону наших рубежів", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
За її словами те, що ворог продовжує штурми на лівому березі, говорить, що там наш плацдарм продовжує своє функціонування, а вжиті противником заходи не дали йому результатів.
- Раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.
- 9 березня Сили оборони півдня повідомили, що українські військові утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра
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