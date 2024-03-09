Переправа ворога через Дніпро на правий берег фактично неможлива: Гуменюк про оборонні рубежі Херсонщини

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми маємо надійні фортифікаційні загородження, протимінну оборону, тобто фортифікацію у мінно-вибуховий спосіб. Крім того, ми маємо перевагу правого берега над лівим за географічними особливостями. Ми чітко тримаємо контроль над самою річкою Дніпро і переправа ворога навіть у вигляді невеличких диверсійно-розвідувальних груп на правий берег фактично неможлива. Абсолютно забезпечено оборону та охорону наших рубежів", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

За її словами те, що ворог продовжує штурми на лівому березі, говорить, що там наш плацдарм продовжує своє функціонування, а вжиті противником заходи не дали йому результатів.