ЗСУ утримують позиції та розширюють плацдарм на лівобережжі Дніпра
В операційній зоні Сил оборони півдня українські військові утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Військові наголошують, що не припиняється щоденна контрбатарейна боротьба. Хоча протягом доби ворог штурмових дій не вів, проте, здійснював артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок.
"Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони півдня кажуть, що окупанти активно проводять аеророзвідку, продовжують тиск артилерією, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, вперше за десять днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону по житловій п’ятиповерхівці, внаслідок чого постраждала 7-річна дитина.
- Морально-психологічний дух окупантів на лівобережжі Херсонщини надзвичайно низький.
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