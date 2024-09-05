Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Пєсков заявив, що нова мобілізація в РФ не обговорюється

Пєсков заявив, що нова мобілізація в РФ не обговорюється

Ксенія Золотова
5 вересня, 2024 четвер
08:26
Війна з Росією Дмитро Пєсков

5 вересня прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не обговорює нову мобілізацію в країні

Зміст

Про це повідомляє російська інформагенція ТАРС.

"Обговорення таких не ведеться", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне питання на Східному економічному форумі у Владивостоці.

  • Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ і Кремля повідомляло, що в російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
  • Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський розповів, як росіяни маскують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.
  • Генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун зазначив, що у РФ прийняли рішення використовувати строковиків, оскільки це значно дешевше, ніж забезпечувати мобілізованих.
Теги:
Росія
російська армія
Дмитро Пєсков
мобілізація
Читайте також:
Пєсков
Автор Катерина Єсікова
4 вересня, 2024 середа
У Кремлі відреагували на заклики арештувати Путіна під час його візиту до Монголії
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області
Держдепартамент США
Автор Ксенія Золотова
4 вересня, 2024 середа
Держдеп США прокоментував візит Путіна до Монголії попри ордер МКС на його арешт
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
08:38
Ексклюзив
дрон, дрон камікадзе
Російські дрони полюють на людей у Херсоні, - журналістка Вірлич
08:04
OPINION
Зе стрімко веде все до катастрофи
08:03
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Гроссі: один із об'єктів окупованої ЗАЕС, ймовірно, доведеться знести після пожежі внаслідок обстрілу РФ
07:32
ЛГБТ
ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності"
07:12
Авіасанкції проти Росії
Австрійська авіакомпанія, імовірно, постачає в РФ запчастини та двигуни до своїх літаків через Китай, - ЗМІ
07:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила "шахеди" з півдня та півночі: у Києві лунали вибухи. Працює ППО
07:03
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 1200 військових, 6 танків та 31 артилерійську систему
06:54
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
РФ призупинила соцвиплати в окупованій Абхазії. Раніше там відмовились будувати базу російського флоту
06:45
Оновлено
"Буян-М"
ВМС: Росія тримає у Чорному морі один носій "калібрів"
06:30
санкції проти Росії
ISW: Росія покладається на Індію, Сербію та Китай у намаганнях уникнути західних санкцій
06:16
Канада
У Канаді розпалася парламентська коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій
05:58
Дмитро Кулеба
Зеленський прокоментував причину відставки голови МЗС Кулеби, - Суспільне
05:29
Нацбанк України
У Нацбанку розповіли, чи випускатимуть банкноту номіналом 5 тис. грн
04:14
повітряна тривога
РФ заявила про атаку Новоросійська безекіпажними катерами
03:36
шахед
На територію Білорусі залетіли російські "шахеди", проти них застосували авіацію, - "Гаюн"
03:03
Камала Гарріс
Вибори у США: Гарріс прийняла правила проведення дебатів, запропоновані Трампом
02:31
Ужгород_автобус, маршрутка
Для подолання кадрової кризи: у семи областях України стартував проєкт з підготовки водійок автобусів
01:51
Ілюстративне фото
Окупанти обстріляли зі "смерчів" Костянтинівку: загинула людина, 4 поранених
01:29
Оновлено
Стрілянина в школі у США, 4 вересня 2024 року
У США в штаті Джорджія сталася стрілянина в школі: четверо загиблих, є поранені
01:15
Міноборони вперше закупить боєприпаси за кошти ініціативи United24
00:50
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 7-го дня Ігор
00:20
Українська тенісистка Кіченок вийшла до фіналу US Open у парному розряді
00:08
Оновлено
Кабмін
Арахамія після засідання фракції "Слуги Народу" за участі Зеленського назвав імена нових міністрів. До ВР надійшли подання
00:02
Марія Захарова
"Україна давно зробила брудну ядерну бомбу": фейки роспропаганди за 4 вересня
2024, середа
4 вересня
23:54
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 164 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
23:32
Анастасія Москаленко
Москаленко з рекордом принесла Україні золото Паралімпіади у штовханні ядра
23:24
Оновлено
Маргарита Симоньян
США запровадили санкції проти Симоньян на інших пропагандистів RT за втручання в американські вибори
22:44
Ексклюзив
"Всі будуть проти": політолог Таран про перспективи відновлення Україною ядерного статусу
22:17
Інфографіка
Артем Довбик, "Рома"
Довбик став першим українцем з часів Шевченка, якого номінували на "Золотий мʼяч"
21:39
Ярослав Денисенко, Паралімпіада-2024
Українські плавці здобули золото Паралімпіади у змішаній естафеті
21:02
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Росіяни будуть збільшувати обстріли України балістичними ракетами, - експерт з авіації Романенко
20:50
Андрій Трусов, Паралімпіада-2024
Українець Трусов став чемпіоном Паралімпіади зі світовим рекордом у плаванні на 50 м
20:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака на Львів, ситуація на фронті та чому партнери не дають дозвіл на застосування їхньої далекобійної зброї. Колонка Сергія Згурця
20:08
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Українця Луніна номінували на приз імені Лева Яшина
20:03
OPINION
Про Тайвань, китайські землі та Курську офензиву
19:55
Литва прапор
Литва викликала представника посольства РФ через атаки росіян на Україну
19:53
НБУ
НБУ має намір провести тестування е-гривні
19:50
Білорусь, агент японських спецслужб
У Білорусі заявили, що вперше в історії спіймали агента японських спецслужб
19:36
Володимир Зеленський
"Стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні": Зеленський анонсував результативні зустрічі з партнерами
19:34
Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV