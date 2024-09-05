Пєсков заявив, що нова мобілізація в РФ не обговорюється
5 вересня прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не обговорює нову мобілізацію в країні
Про це повідомляє російська інформагенція ТАРС.
"Обговорення таких не ведеться", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне питання на Східному економічному форумі у Владивостоці.
- Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ і Кремля повідомляло, що в російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
- Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський розповів, як росіяни маскують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.
- Генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун зазначив, що у РФ прийняли рішення використовувати строковиків, оскільки це значно дешевше, ніж забезпечувати мобілізованих.
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