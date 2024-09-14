Під час нічного обстрілу Оріхівської громади Запорізької області під завалами зруйнованого будинку загинув чоловік
Внаслідок удару росіян по Оріхівській громаді Запорізької області у ніч на 14 вересня загинув 48-річний чоловік
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
"Вночі через масований обстріл росіян зазнали руйнувань приватні будинки жителів Оріхівської громади. На жаль, є загиблі - рятувальники дістали з-під завалів чоловіка 1976 р.н.". - написав він.
- Ввечері пʼятниці, 13 вересня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" з кількох напрямків. В Одесі та Києві працювала ППО. По Харкову окупанти вдарили КАБом, обійшлося без постраждалих.
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