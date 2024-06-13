Під час затримки допомоги від США, Словенія таємно передавала Україні озброєння, - ЗМІ

Про це інформує словенське видання 24UR, посилаючись на власні джерела.

Журналісти вказують, що Словенія таємно відправила в Україну 26 бойових броньованих машин BOV, три бойові машини піхоти М80А і партію безпілотників.

"До словенських танків M-55S, броньованих десантних машин BVP M80A, "Хаммерів" і зенітних установок Zastava M55, додалися "нові" бронемашини і безпілотники. Україні була вкрай необхідна зброя, і Словенія знову довела свою спроможність", - пише видання.