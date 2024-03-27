Словенія приєдналася до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Словенія підтримала чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України
Про це пише Radio Prague International.
Зазначається, що уряд Словенії виділить на ініціативу один мільйон євро (близько 25 мільйонів крон).
Натомість глава МЗС Австрії Александр Шалленберг сказав, що країна не долучиться до плану Чехії із закупівлі снарядів через свій військовий нейтралітет.
Водночас видання анонсувало зустріч Ліпавського з главами МЗС Словаччини, Словенії, Угорщини та Австрії. Там йтиметься про розширення та функціонування ЄС, російську агресію проти України чи міграцію.
- Очільник міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що в межах ініціативи держави щодо закупівлі боєприпасів Україна потенційно може отримати 1,5 млн снарядів.
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