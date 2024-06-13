Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Підтримали війну та Лукашенка: Україна закликала МОК не пускати на Олімпіаду трьох росіянок і білоруску

Підтримали війну та Лукашенка: Україна закликала МОК не пускати на Олімпіаду трьох росіянок і білоруску

13 червня, 2024 четвер
06:07
Війна з Росією Олімпіада-2024, Париж

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби Юрій Копитко надіслали Міжнародному олімпійському комітету листа щодо неприпустимості участі в Олімпіаді трьох російських і однієї білоруської спортсменок

Зміст

Про це повідомляє сайт НОК України.

"Федерація спортивної боротьби Росії назвала спортсменів, які візьмуть участь у Літніх Олімпійських іграх 2024 року. Звертаємо увагу, що вказані спортсмени підтримують війну в Україні, політику російського диктатора та не відповідають достатнім критеріям, для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета. Зокрема, це Дінара Кудаєва, Наталія Малишева, Ольга Хорошавцева та Ірина Курачкіна", - йдеться у повідомленні.

Російська борчиня Дінара Кудаєва оприлюднила допис про загибель її батька на війні проти України, закликавши вшанувати його як "героя". Російські борчині Ольга  Хорошавцева та Наталія Малищева вподобали цю публікацію. Ольга Хорошавцева також написала слова підтримки під дописом Кудаєвої.

Білоруска Ірина Курачкіна, яка претендує на статус індивідуального нейтрального атлета та здобула ліцензію на участь в Олімпіаді, у 2023 році брала участь у пропагандистських заходах разом із Віктором Лукашенком - сином самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка. Віктор Лукашенко перебуває під санкціями Канади, ЄС, США, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії за підтримку агресії РФ проти України.

"Вся російська та білоруська спортивна спільнота  є інструментом державної політики країн-агресорів, і спортсмени із російським та білоруським громадянством не можуть відповідати достатнім критеріям для набуття статусу індивідуального нейтрального атлета. Це підриває основи міжнародного спортивного співтовариства та ставить під сумнів справедливість та неупередженість у спортивних змаганнях", - наголошує НОК України.

Крім того, НОК України заявив, що поки РФ за підтримки Білорусі продовжує війну, необхідно запровадити заборону на участь російських і білоруських спортсменів у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі.

  • Раніше Україна офіційно оголосила, що не бойкотуватиме Олімпіаду-2024, до участі в якій допустили спортсменів із РФ.
Теги:
Новини
Спорт
Україна
Олімпіада-2024
Читайте також:
Чоловічі імена, що притягують гроші
11 червня, 2024 вiвторок
Успіх та багатство: чоловічі імена, що притягують гроші
11 червня, 2024 вiвторок
"Як на це відреагують військові?": Терехов не розглядає варіанту евакуації Харкова
Вознесіння Господнє
12 червня, 2024 середа
Вознесіння Господнє 2024: коли святкують, значення та заборони
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.38
    Купівля 40.38
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
13 червня
06:58
Володимир Путін
Розвідка США вважає, що РФ планує втрутитись у вибори президента за допомогою ШІ, - Bloomberg
06:35
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Британія на саміті G7 оголосить про виділення $309 млн для України
06:22
F-16 US Department of Defense
ЗСУ намагаються послабити російську ППО до того, як отримають F-16, - ISW
05:56
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада відправляє Україні перші 4 бронетранспортери з партії у 50 машин
05:21
Оновлено
Нікол Пашинян
Пашинян натякнув на вихід Вірменії з ОДКБ. У МЗС країни прокоментували
04:45
В Україні 4,6 млн людей мають статус ВПО, з них отримують виплати 1,5 млн, - Верещук
04:17
Рамштайн
У Пентагоні назвали тему, яка буде однією з ключових на 23 засіданні "Рамштайну"
03:48
картина Яна Линсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя"
Інтерпол шукав майже 20 років: українські прикордонники знайшли старовинну картину, викрадену з музею в Нідерландах
03:06
НАТО, державний прапор України
Посолка США прокоментувала слова Байдена про те, що Україні не обов'язково вступати до НАТО для досягнення миру
02:32
бронетранспортер М113
Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113
01:55
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив про необхідність зобов'язання для країн НАТО щодо поставок озброєння Україні
01:21
міни, замінований пляж
Країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України
01:05
Арман Дюплантіс
Світовий рекордсмен Дюплантіс став триразовим чемпіоном Європи з легкої атлетики
00:49
Ілюстративне фото
У Вірменії сталися сутички під час протестів проти уряду Пашиняна: щонайменше 55 постраждалих і 90 затриманих
00:26
Оновлено
українські військові, Куп'янськ
Протягом доби на фронті відбулося 108 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, - Генштаб
2024, середа
12 червня
23:56
Кирило Буданов
"Жодного армагедону не буде": Буданов заявив про важкий період на фронті
23:54
Ліонель Мессі, Золотий м'яч-2023
Мессі розповів, у якому клубі завершить кар'єру
23:23
Харківщина
Росіяни будують фортифікації за 2,7 км від Вовчанська, - DeepState
23:03
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
Керівників підрозділів ЗСУ та командирів зобов'язали узгоджувати тези до коментарів, блогів та інтерв'ю зі СтратКомом, - Детектор медіа
22:36
Олімпіада, Олександр Абраменко
Стало відомо, де пройдуть Олімпійські ігри у 2030 і 2034 роках
22:24
Оновлено
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 червня 2024 р.
Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо про 9 загиблих, серед поранених є діти
22:03
ЗРК SAMP/T
Столтенберг підтвердив, що Італія передасть Україні додаткову систему ППО SAMP/T
21:55
G7
Країни G7 домовилися про виділення Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ
21:43
Богдан Бутко
"Чорноморець" домовився про перехід ексфутболістів "Шахтаря" і "Динамо"
21:23
Ексклюзив
Володимир Огризко
Як тільки РФ впаде, то Китай полюбить Україну, - дипломат Огризко
20:58
діти війна
РФ виставила на сайтах із усиновлення інформацію про викрадених українських дітей, - FT
20:48
Володимир Сальдо
"День Росії - найдовгоочікуваніше свято для Херсонщини": росфейки за 12 червня
20:30
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Деталі
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти просуваються на Покровському напрямку: намагаються досягти трьох цілей. Колонка Сергія Згурця
20:16
військовий корабель РФ в порту Гавани
Група кораблів ВМС Росії увійшла в порт Куби
19:54
У Криму поменшало росіян: партизани надали звіт щодо військових об'єктів у районі Комишової бухти
19:49
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Фідан підтвердив участь у Саміті миру
19:40
Ексклюзив
Валерій Пекар
Громадський діяч Пекар озвучив три ймовірні сценарії розвитку війни Росії в Україні
19:33
Україна - США, конгрес
Україна та США підпишуть двосторонню безпекову угоду на саміті G7 цього тижня, - Салліван
19:12
Оновлено
санкції США
США запровадили нові санкції проти РФ через перехід Москви до воєнної економіки
19:10
Розтягнули триколор завдовжки 25 м: окупанти в Бердянську зігнали населення і пропагандистів на відзначення "дня Росії"
19:00
Артем Довбик, "Жирона"
Іспанський топ-клуб погодився заплатити 40 млн євро за Довбика
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 840-го дня війни: у ГУР підтвердили ураження двох "новітніх" російських Су-57, а перші F-16 можуть з'явитися вже влітку
18:51
кібератака
"Подарунок на свято": ГУР здійснило кібератаку на російські аеропорти й ресурси держвлади, - ЗМІ
18:45
OPINION
Микола Княжицький
Про проблеми з ТЦК в контексті мобілізації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV