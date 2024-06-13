Підтримали війну та Лукашенка: Україна закликала МОК не пускати на Олімпіаду трьох росіянок і білоруску

Про це повідомляє сайт НОК України.

"Федерація спортивної боротьби Росії назвала спортсменів, які візьмуть участь у Літніх Олімпійських іграх 2024 року. Звертаємо увагу, що вказані спортсмени підтримують війну в Україні, політику російського диктатора та не відповідають достатнім критеріям, для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета. Зокрема, це Дінара Кудаєва, Наталія Малишева, Ольга Хорошавцева та Ірина Курачкіна", - йдеться у повідомленні.

Російська борчиня Дінара Кудаєва оприлюднила допис про загибель її батька на війні проти України, закликавши вшанувати його як "героя". Російські борчині Ольга Хорошавцева та Наталія Малищева вподобали цю публікацію. Ольга Хорошавцева також написала слова підтримки під дописом Кудаєвої.

Білоруска Ірина Курачкіна, яка претендує на статус індивідуального нейтрального атлета та здобула ліцензію на участь в Олімпіаді, у 2023 році брала участь у пропагандистських заходах разом із Віктором Лукашенком - сином самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка. Віктор Лукашенко перебуває під санкціями Канади, ЄС, США, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії за підтримку агресії РФ проти України.

"Вся російська та білоруська спортивна спільнота є інструментом державної політики країн-агресорів, і спортсмени із російським та білоруським громадянством не можуть відповідати достатнім критеріям для набуття статусу індивідуального нейтрального атлета. Це підриває основи міжнародного спортивного співтовариства та ставить під сумнів справедливість та неупередженість у спортивних змаганнях", - наголошує НОК України.

Крім того, НОК України заявив, що поки РФ за підтримки Білорусі продовжує війну, необхідно запровадити заборону на участь російських і білоруських спортсменів у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі.