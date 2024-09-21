Підтримка України коштує дорого, але поразка обійдеться набагато дорожче, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Про це він заявив під час дискусії, організованої німецькою газетою Die Zeit, передає Укрінформ.

"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче. Не тільки з погляду військової загрози з боку Путіна, але й через потік біженців з України, який це спровокує", - наголосив Пісторіус.

Він закликав усіх, хто легковажно пропонує припинити підтримку України, бо "це не наша війна", завжди враховувати наслідки. Зокрема, він розкритикував відповідні заклики з боку німецьких популістських політичних сил BSW та AfD.

"Ті самі люди, які агітують проти біженців, є тими, хто провокує наступну хвилю біженців, не підтримуючи Україну. І це лише один аспект", - прокоментував міністр.

Голова міноборони Німеччини підкреслив, що своєю війною проти України Путін "розтоптує заснований на правилах міжнародний порядок". За словами Пісторіуса, якщо дозволити йому досягти своїх цілей, то кремлівський диктатор вирішить, що Захід є слабким і він може робити що хоче.

"І тоді може настати черга Молдови чи Грузії. Або в якийсь момент, якщо він (Путін, - ред.) наважиться, - зона НАТО у вигляді країн Балтії. Який сигнал це посилає іншим автократіям у світі, які, по суті, тільки й чекають, щоб їм показали, що Захід не готовий відстоювати міжнародний порядок? І саме тому так важливо, щоб ми це робили (підтримували Україну, – ред.), і так довго, як це буде необхідно. І принаймні доти, доки Україна зможе сказати, що тепер ми можемо посадити Путіна за стіл переговорів", - прокоментував Пісторіус.

Він запевнив, що потрібно все робити, щоб повернути мир в Європі, але "наразі немає жодних ознак того, що мирне та безпечне співіснування з Росією повернеться найближчим часом". Міністр вказав на те, що поки Путін "не дав зрозуміти, що готовий це зробити (піти на мирне врегулювання, - ред.), принаймні на умовах, хоча б віддалено прийнятних для України".

"Я вважаю, що нам варто продовжувати надавати українцям усю можливу підтримку, щоб вони змогли опинитися в ситуації, з якої вони зможуть досягти цієї мети. І водночас я вважаю, що ми повинні бути ще більш жорсткими в наших санкціях проти Росії. Все ще існує занадто багато лазівок", - зазначив очільник оборонного відомства ФРН.