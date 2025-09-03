Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Підтвердження того, що ЗСУ контратакують на багатьох напрямках, - Згурець про звільнення Новоекономічного та Удачного
Підтвердження того, що ЗСУ контратакують на багатьох напрямках, - Згурець про звільнення Новоекономічного та Удачного

Марина Клюєва
3 вересня, 2025 середа
20:14
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Звільнення Новоекномічного та Удачного на Донеччині підтверджують, що ЗСУ контратакують на багатьох напрямках, насамперед навколо Покровська

Зміст

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо. 

"Тут ми скоріше орієнтуємося на повідомлення Генерального штабу, тому що ці населені пункти (Новоекономічне та Удачне, - ред.) розташовані і на схід, і на захід від Покровська, куди ворог намагається протискатися з інших напрямків. Ми говоримо про Новоекономічне, Покровськ, Мирноград, Новокономічне - вони розташовані на одній трасі. І Генеральний штаб заявив, що Новоекономічне звільнене, хоча попередніх повідомлень, що ворог захоплював Новоекономічне, так само, до речі, не було. Але в будь-якому разі це підтвердження того, що зараз українські Збройні сили здійснюють низку контратакуючих дій на багатьох напрямках, насамперед навколо Покровська, що унеможливлює просування противника", - сказав він. 

Сергій Згурець зауважив, що зі східної частини Новоекономічне, із західної - Удачне. 

"Але звільнення Удачного, тут треба бути обережними в тлумаченнях, тому що зараз, власне, лінія фронту достатньо пориста. Особового складу з нашого боку не вистачає, просування противника, зачистка. Це такий складний процес, де в тому Удачному можуть і далі зберігатися окремі вороги, які засіли в підвалах, і можуть там певний час перебувати до повної зачистки Удачного. Зараз ці атакуючі дії і дії зачистки проводить, зокрема, 425-й штурмовий полк “Скеля”, проводить достатньо ефективно і якраз вони демонструють оці рішучі кроки щодо вибиття противника з підступів до Покровська. Хоча навколо Покровська зараз ситуація і далі залишається достатньо складною. Що відбувається? Зараз з окремих напрямків, зокрема там з Курщини, ворог перекинув низку бригад морської піхоти в зону Покровська, з Херсонщини", - зазначив він.

Військовий експерт зауважив, що росіяни перекидають сили аби накопичити, сконцентрувати війська, намагатися пробиватися в бік до Дружківки, створювати з півночі загрози і для Костянтинівки, і для Покровська, намагаючись із півночі оминути всі лінії забезпечення, які там проходять на Покровськ. 

"Так що зараз я думаю, що питання Покровська - це базова точка російських сил, докладання зусиль на 25-й рік, можливо, навіть на 26-й рік. Тому що зараз фактично просування ворога навколо Покровська зупинене активними діями Збройних сил. Новопавлівський напрямок трошки просів, але сьогодні була інформація про те, що з окремих населених пунктів, які там зайняв противник на межах Дніпропетровської області і Донецької, противника вибили. Зараз фактично відбувається низка контратакуючих дій, що говорять про те, що є резерви і Сили у Збройних сила, аби придіяти противнику навіть, якщо він має перевагу у живій силі, там в авіації, в КАБах і таке інше", - додав Сергій Згурець.

