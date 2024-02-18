Пілот збитого російського Су-34 скерував падаючий літак на приватні будинки
Збитий уранці, 17 лютого, російський Су-34 пілот скерував у населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині. Про кількість жертв наразі невідомо
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, пілот російського винищувача вчора (17 лютого, - ред.) скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців.
"А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині", - зазначив Лисогор.
Очільник ОВА каже, що жителі села Дякове побачили, "як цей російський винищувач вбиває цивільних".
На відео вони повідомляють, що російський літак впав на вулицю, де "мешкає Любов Миколаївна".
Про кількість жертв наразі невідомо.
- Нагадаємо, що вчора, 17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
- Наступного дня, у неділю, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, під час нічної атаки РФ сили ППО ліквідували 12 "шахедів" та ворожу ракету.
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