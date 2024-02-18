Пілот збитого російського Су-34 скерував падаючий літак на приватні будинки

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, пілот російського винищувача вчора (17 лютого, - ред.) скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців.

"А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині", - зазначив Лисогор.

Очільник ОВА каже, що жителі села Дякове побачили, "як цей російський винищувач вбиває цивільних".

На відео вони повідомляють, що російський літак впав на вулицю, де "мешкає Любов Миколаївна".

Про кількість жертв наразі невідомо.