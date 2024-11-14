Після перемоги Трампа ситуація не виглядає позитивно для Путіна, - військовий експерт Самусь
Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь зазначив, що кандидатури, які розглядає президент Трамп, є також антиросійськими та підтримують позицію "мир через силу"
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Сигнали, які надходять зі США, не такі негативні для України, як передбачалося. Тобто кандидатури, які розглядаються президентом Трампом, є в тому числі й антиросійськими, і стоять на позиціях "мир через силу", тобто примушення Путіна до припинення війни через силу. Будемо дивитися на деталі, але це не те, на що розраховував Путін, коли намагався за останній рік окупувати Донбас", - зауважив Самусь.
За словами військового експерта Путін розраховував досягти вирішальних успіхів на Донбасі, окупувати весь регіон і після цього з сильних позицій говорити з новим президентом США. Наразі ситуація не виглядає так позитивно для Путіна, і тому він жене свої війська, зазнаючи величезних втрат.
"Вони кидають все, що в них є, всі свої ресурси, саме для того, щоб в короткі терміни спробувати прорвати фронт. Росіяни намагаються вийти на межу Донецької області для того, щоб показати світу, і насамперед новій адміністрації США, що допомагати Україні немає сенсу, що Росія перемагає, і треба примушувати Україну до капітуляції. Ось такий задум у Путіна, і він не міняється вже тривалий час. Зараз бої будуть ще більш інтенсивними", - наголосив Самусь.
Військовий експерт також додав, що наразі Путіну потрібно продемонструвати успіх на Донбасі, а також звільнити Курську область. Інакше буде важко говорити про сильну позицію на переговорах з Трампом, коли на фоні цього він матиме окуповані 500 квадратних кілометрів російської території.
- Раніше Fox News повідомляло, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника, який очолить переговори про припинення війни в Україні.
Оточення новообраного президента США незадоволене надмірною присутністю американського мільярдера Ілона Маска біля Дональда Трампа: вважають, що він поводиться так, ніби є співпрезидентом.
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