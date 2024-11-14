Після перемоги Трампа ситуація не виглядає позитивно для Путіна, - військовий експерт Самусь

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Сигнали, які надходять зі США, не такі негативні для України, як передбачалося. Тобто кандидатури, які розглядаються президентом Трампом, є в тому числі й антиросійськими, і стоять на позиціях "мир через силу", тобто примушення Путіна до припинення війни через силу. Будемо дивитися на деталі, але це не те, на що розраховував Путін, коли намагався за останній рік окупувати Донбас", - зауважив Самусь.

За словами військового експерта Путін розраховував досягти вирішальних успіхів на Донбасі, окупувати весь регіон і після цього з сильних позицій говорити з новим президентом США. Наразі ситуація не виглядає так позитивно для Путіна, і тому він жене свої війська, зазнаючи величезних втрат.

"Вони кидають все, що в них є, всі свої ресурси, саме для того, щоб в короткі терміни спробувати прорвати фронт. Росіяни намагаються вийти на межу Донецької області для того, щоб показати світу, і насамперед новій адміністрації США, що допомагати Україні немає сенсу, що Росія перемагає, і треба примушувати Україну до капітуляції. Ось такий задум у Путіна, і він не міняється вже тривалий час. Зараз бої будуть ще більш інтенсивними", - наголосив Самусь.

Військовий експерт також додав, що наразі Путіну потрібно продемонструвати успіх на Донбасі, а також звільнити Курську область. Інакше буде важко говорити про сильну позицію на переговорах з Трампом, коли на фоні цього він матиме окуповані 500 квадратних кілометрів російської території.