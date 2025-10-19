Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
Ексклюзив

Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз

Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
20:15
Війна з Росією Ахтем Чийгоз

Росіяни у тимчасово окупованому Криму застосовують послідовну практику терору проти місцевих, адже кримчани не сприймають Росію

Зміст

Про це розповів народний депутат України Ахтем Чийгоз в етері Еспресо. 

"Для нас це якесь безглуздя, а я наполягаю, що є послідовна політика терору (з боку росіян у тимчасово окупованому Криму, - ред.). Тут справа в іншому. Вже 11 років зникають люди, потім знаходить їх мертвих. Когось не знаходить. Я постійно нагадував, що це тільки те, що ми можемо моніторити. А багато-багато речей, які ми не знаємо і після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу, не один Маріуполь. Я вам це кажу тому, що кожен день спілкуюсь і знаю, в якому стані люди там взагалі живуть, наче і не стріляють, да, а люди гинуть постійно, да, за те, що вони не сприймають вот Росію, як материнську державу. Ми її ніколи не сприймали. І це доведено на історії, і Росія це знає, що для нас Росія є взагалі ворог, завжди він таким був", - сказав нардеп. 

Ахтем Чийгоз зауважив, що в Криму ніколи не забували, що Росія є ворогом.

"Сьогодні мене більше дивує те, що за 11 років ми так і не змогли і як держава, і як інституції наші, і правозахисні, і наші громадянські інституції, от не змогли знайти можливості дотиснути міжнародні інституції, які зобов'язані встати на захист таких дій, які робляться проти наших людей там. Тому що ні одної справи, яка би дійшла до кінця по захисту і через ЄСПЧ ми не отримали. Є велика справа Україна проти Росії, яка знаходиться от на начальному етапі. Тобто 11 років, але ми бачимо ще по деяким справам воно швидко розглядається, декілька місяців, коли треба комусь зарплатню за те, що неправильно звільнили, звільнили, або ще щось. Тобто от сама проблема цих цих інституцій європейських, міжнародних інституцій, які створювались для захисту людей від такого терору, воно не працює", - додав він.

Росіяни атакували шахту ДТЕК
Росіяни кількома "шахедами" поцілили по шахті у Тернівці на Дніпровщині: усіх 192 гірників піднято на поверхню, ніхто з них не постраждав
21:52
Голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель
Шеф КДБ Білорусі Тертель: у нас тривають контакти з американцями й ми готові розмовляти з українською владою
21:27
Ексклюзив
блекаут, вимкнення світла
ЄС намагається долучити ресурси, щоб Україна пройшла зиму, - посолка Матернова
21:10
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп може погрожувати Путіну новими ударами України по російській енергетичній інфраструктурі, - політексперт Городницький
20:30
Трамп та Зеленський у Білому домі (17.10.2025)
Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну, - Financial Times
20:11
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Після зустрічі Трампа і Путіна навіть не буде підписано якогось документа, - американіст Костогризов
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Епіцентр" розтрощив "Карпати", "Верес" зіграв у бойову нічию з "Олександрією", "Колос" поступився "ЛНЗ". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Віталій Чепинога
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
19:55
Російські хакери зламали військові бази Британії та злили дані співробітників, - ЗМІ
19:39
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росіяни ввечері 19 жовтня запустили ударні дрони по Україні: куди вони рухаються
19:31
світло
Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості
19:07
Інтерв’ю
Україна Польща
Варто пам'ятати - українців і поляків об'єднують ті самі культурні коди, - етнологиня Ольга Соляш
19:00
Інтерв’ю
Райнхард Вольскі
Путін не наважиться на будь-яку ескалацію за кількох умов, - голова Берлінської конференції з безпеки Вольскі
18:26
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі
18:20
Огляд
Boracay
РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна
18:15
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова
18:13
президент Колумбії Густаво Петро
Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"
18:01
OPINION
Трамп чудово знає, як тиснути на Путіна
17:44
Аурімас Печкаускас в Україні
Ексміністр охорони здоров'я Литви їздить до України щоб працювати прифронтовим медиком й рятувати цивільних і бійців ЗСУ
17:30
Інтерв’ю
Роб Данненберг
Путін отримує неточні розвіддані від спецслужб щодо готовності Заходу реагувати на провокації, - екскерівник ЦРУ в рамках Центру боротьби з тероризмом Данненберг
17:00
Ексклюзив
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України
16:48
Василій Марзоєв. Фото з відкритих джерел
На Запоріжжі ліквідовано сина російського генерала Марзоєва, який керував окупацією Херсонщини та вбивав цивільних у Херсоні
16:27
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
На Київщині випав перший сніг
16:19
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Спроможність українців рухатися далі - це те, що мене вражає, - посолка ЄС в Україні Матернова
16:13
Будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі. Фото з Instagram Олександра Калинського
Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі
16:02
OPINION
Авторитет Путіна вже не достатній
15:39
художній музей Лувр
Злочинці пограбували Лувр: поцупили діадему Жозефіни і коштовності Наполеона
15:29
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
14:57
На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ
14:45
Трамп опублікував згенероване ШІ відео, на якому він з літака обливає багнюкою учасників протесту "Ні королям"
14:44
Понад 60% німців не підтримують соцвиплати біженцям з України та виступають за повернення додому чоловіків призовного віку: опитування INSA
14:33
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари українських БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі, який припинив отримувати газ із Казахстану, та вкотре НПЗ у Новокуйбишевську
14:28
атака дронами, шахед, герань
Російський дрон вбив літнього чоловіка на Херсонщині
14:18
Оновлено
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
Організатори "Ні королям" стверджують, що на акцію протесту проти політики Трампа вийшло близько 7 млн людей
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
13:48
Ексклюзив
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express
13:47
Огляд
Сергій Васильківський
Живопис, що дихає степом: 171 рік тому народився Сергій Васильківський – митець українського світу
13:44
Олексій Лень
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
13:16
хмарна погода, хмари
Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління
13:11
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко
