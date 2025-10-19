Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз

Про це розповів народний депутат України Ахтем Чийгоз в етері Еспресо.

"Для нас це якесь безглуздя, а я наполягаю, що є послідовна політика терору (з боку росіян у тимчасово окупованому Криму, - ред.). Тут справа в іншому. Вже 11 років зникають люди, потім знаходить їх мертвих. Когось не знаходить. Я постійно нагадував, що це тільки те, що ми можемо моніторити. А багато-багато речей, які ми не знаємо і після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу, не один Маріуполь. Я вам це кажу тому, що кожен день спілкуюсь і знаю, в якому стані люди там взагалі живуть, наче і не стріляють, да, а люди гинуть постійно, да, за те, що вони не сприймають вот Росію, як материнську державу. Ми її ніколи не сприймали. І це доведено на історії, і Росія це знає, що для нас Росія є взагалі ворог, завжди він таким був", - сказав нардеп.

Ахтем Чийгоз зауважив, що в Криму ніколи не забували, що Росія є ворогом.

"Сьогодні мене більше дивує те, що за 11 років ми так і не змогли і як держава, і як інституції наші, і правозахисні, і наші громадянські інституції, от не змогли знайти можливості дотиснути міжнародні інституції, які зобов'язані встати на захист таких дій, які робляться проти наших людей там. Тому що ні одної справи, яка би дійшла до кінця по захисту і через ЄСПЧ ми не отримали. Є велика справа Україна проти Росії, яка знаходиться от на начальному етапі. Тобто 11 років, але ми бачимо ще по деяким справам воно швидко розглядається, декілька місяців, коли треба комусь зарплатню за те, що неправильно звільнили, звільнили, або ще щось. Тобто от сама проблема цих цих інституцій європейських, міжнародних інституцій, які створювались для захисту людей від такого терору, воно не працює", - додав він.