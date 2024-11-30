Питання відправки французьких і британських військових в Україну розглядають предметніше, шантаж Путіна провалюється, - Піонтковський

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

"Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол прямо звернувся до Трампа: ви хочете, щоб вас пам’ятали в історії, як Чемберлена чи як Черчилля? Це дуже сильна позиція. Він розкрив усі свої карти, що двопартійна українська більшість із цим сценарієм боротиметься, його не допустять. Водночас дуже позитивна реакція в Європі. Мало того, усе предметніше у французькому генеральному штабі й у британському розглядають питання відправки своїх військових в Україну. Це вже не приховують. До речі, Байден зробив ці свої позитивні кроки зокрема під тиском європейців - Стармер і Макрон просто щодня від нього вимагали цього”, - зазначив Піонтковський.

На його думку, путінський шантаж провалюється. Під час останньої спроби шантажувати, на нараді щодо безпеки ОДКБ в Казахстані, в Астані, - усі побачили зовсім іншого Путіна.

"Я читав, як його в українських мережах назвали - "хворий дід". Дійсно, це дуже хворий старигань, який схилився над текстом і з великим зусиллям по складах читав ці погрози. І в чому ж полягають ці страшні погрози? Він же нам погрожував увесь час, що задаватиме ударів по центрах прийняття рішень у Лондоні, Парижі тощо. Цього разу він обмежився нескінченним повторенням: "Орешник" - "10 Махів" - "Орешник" - "10 Махів". Безглузді теревені", - додав він.

Путін різко зменшив запал своїх погроз - уже жодних центрів прийняття рішень не було. Він говорить, що завдаватиме ударів по Україні. А щодо цих сказав, що це без’ядерні ракети, але наслідки такі, як від ядерної, лише без радіації, зауважив політолог.

"Це результат внутрішньої боротьби його оточення, де його таки зупинили розумні люди, які не хочуть умирати. Він у цьому своєму жалюгідному виступі різко понизив рівень погроз Заходу: знищуватиму лише Україну, але не ядерними, а ядерними за своєю руйнівною силою", - розповів Піонтковський.