"Плани є": військовослужбовець Тимочко розповів, від чого залежить планування ударів по об’єктах ворога

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я не скажу, що Україна розробляє, тому що такі плани нанесення ударів уже розроблені, і вони якщо і будуть удосконалюватися, то за умов певних змін. Якщо будуть дозволи на застосування зброї наших союзників, тоді, звичайно, що масштабування планів збільшиться. Бо плани ударів є, але більшість із них, на жаль, в теорії, з урахуванням того, що ми говоримо, не вистачає матеріального, технічного ресурсу для їх втілення, плани є. Тому що навіть удар по якомусь арсеналі чи складі - це величезна, клопітка робота, яка передує цьому удару і інколи в проміжку часу і місяців. Бо це треба розвідати, де знаходиться склад, визначити момент, коли на ньому є найбільше накопичення боєкомплекту. Перевірити, що це дійсно не бутафорне, скажімо, обладнання, а дійсно бойове. Потрібно обійти системи протиповітряної оборони, зберегти цю операцію в режимі таємності. Швидко нанести удар, тобто отримати навіть у себе в структурі ряд погоджень, отримати шляхи прольоту в своїй системі протиповітряної оборони чи безпілотникам, чи ракетам, в залежності, що використовується і яка номенклатура", - розповів він.

Іван Тимочко зазначив, що допомога партнерів у цьому напрямку потрібна не лише на рівні надання зброї чи дозволів на застосування.

"Другий момент також буде ще залежати від того, наскільки не те, що нам союзники будуть давати дозволи, чи не будуть давати, наскільки ми будемо сумісні з ними в плані розвідданих і готовності протидіяти ворожим ударам. Бо для того, щоб ми навіть могли застосовувати масовані удари безпілотниками, їх потрібно десь накопичити, десь прикрити, зібрати персонал, який має їх запустити. Теж це режим таємності, режим, скажімо, визначення льотних маршрутів, і це все відбувається досить оперативно", - додав військовий.