По засобах морського нападу є запас на декілька таких ударів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про масовану атаку росіян вранці 17 листопада
Капітан І рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко вважає, що за корабельним озброєнням росіяни мають запас ракет на кілька таких атак, як уранці 17 листопада
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Можу сказати по засобах морського нападу, по кораблях. Я так думаю, що є запас на декілька таких ударів, їх можна очікувати. На те, щоб перезарядити кораблі, пускові установки, потрібно небагато, це години. І з приходом холодів такі удари можуть повторюватись", - зазначив капітан запасу.
На думку Андрія Риженка, ракети, які російська армія запустила по Україні 17 листопада, РФ отримала нелегально з західних країн після початку повномасштабного вторгнення.
"Тут дуже важливо, треба зрозуміти, що всі ці ракети, які по нас зараз летять, скоріш за все, вже після початку бойових дій проти України з боку Росії нелегально імпортовані в Росію через треті країни з західних країн. Тобто знову ж таки по нас ішли і Х-101, і Х-55, і "калібри"", - наголосив він.
- Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.
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