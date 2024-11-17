По засобах морського нападу є запас на декілька таких ударів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про масовану атаку росіян вранці 17 листопада

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Можу сказати по засобах морського нападу, по кораблях. Я так думаю, що є запас на декілька таких ударів, їх можна очікувати. На те, щоб перезарядити кораблі, пускові установки, потрібно небагато, це години. І з приходом холодів такі удари можуть повторюватись", - зазначив капітан запасу.

На думку Андрія Риженка, ракети, які російська армія запустила по Україні 17 листопада, РФ отримала нелегально з західних країн після початку повномасштабного вторгнення.

"Тут дуже важливо, треба зрозуміти, що всі ці ракети, які по нас зараз летять, скоріш за все, вже після початку бойових дій проти України з боку Росії нелегально імпортовані в Росію через треті країни з західних країн. Тобто знову ж таки по нас ішли і Х-101, і Х-55, і "калібри"", - наголосив він.