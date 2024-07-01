"Побачили і померли": Братчук розповів, як росіяни намагаються штурмувати острови на Дніпрі

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері Еспресо.

"Противник час від часу проводить штурми від російських десантників, в тому числі й мотострілецьких підрозділів. Здачі наших позицій ми не бачимо, за що дякуємо нашим морпіхам щоденно, щохвилини. Є певні атакувальні дії, які ворог намагається проводити по островах на Дніпрі. Черговий такий чи то штурм, чи то намагання просто побачити Дніпровський острів і померти, здійснили, наприклад, морпіхи 61-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Вийшло так, як я сказав - вони побачили і померли", - розповів Братчук.

Росіяни намагаються штурмувати, однак українські сили активно протистоять: "Ці штурми є. Зараз важко сказати щось про це, немає такого графіка - через день або вночі. Власне, коли набирають штурмову групу, коли в них є плавзасоби, - тоді й намагаються це робити. Однак, дуже активно працюють наші дрони, треба теж віддати належне, що "мале повітря" все ж таки сьогодні за Україною".