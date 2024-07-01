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За добу на фронті відбулося 142 боєзіткнення, найбільше атак РФ відбили на Покровському напрямку

1 липня, 2024 понедiлок
09:14
Війна з Росією ЗСУ, військові

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення. Найактивніше окупанти продовжують атакувати на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 1 липня.

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів (сумарно 89 КАБ), здійснив майже 4600 обстрілів, 94 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів: Стариця, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Липці, Токарівка Друга, Веселе, Нескучне, Дергачі, Слобожанське Харківської області та місто Харків; Сергіївка, Райгородка Луганської області; Серебрянське лісництво; Лиман, Ямпіль, Нью-Йорк, Залізне, Торецьк, Воздвиженка, Миролюбівка, Желанне, Іванівка, Старомайорське Донецької області; Бургунка Херсонської області; Тамарино Миколаївської області.

Ситуація по напрямках

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу противника.

Так, на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 16 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 10 спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Південне, Північне та Торецьк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша та Сокіл Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив 12 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку противник намагався наступати неподалік Чарівного Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

  • Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1110 своїх військових, а також десятки одиниць техніки.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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