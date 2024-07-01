Японія вивела на орбіту супутник для моніторингу стихійних лих
Сили оборони за добу ліквідували 19 танків, 66 артсистем і понад тисячу військових РФ
Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1110 своїх військових, а також десятки одиниць техніки
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8099 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 550 (+26) од,
- артилерійських систем – 14 599 (+66) од,
- РСЗВ – 1111 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 874 (+1) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 620 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2333 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 713(+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).
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