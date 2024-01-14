Поблизу Авдіївки ворог тримає близько 40 тисяч окупантів

Про це заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в етері телемарафону.

"Десь приблизно ворог тримає одну й ту саму кількість особового складу. Техніку застосовує з глибини, тобто старається її не тримати на передовій, тому що її майже одразу наші воїни знищують. А піхота ховається по окопах. На Авдіївському напрямку - це приблизно 40 тисяч діє", - зазначив він.

Протягом минулої доби, 13 січня, на Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували 437 окупантів, а також 60 одиниць військової техніки, серед яких танк, 11 бронемашин та 10 артилерійських систем. Крім того, ЗСУ вдалося вразити російський зенітний комплекс "ТОР".

Зокрема, Штупун повідомив, що на фронті ворог продовжує активно використовувати дрони. Лише за вчора Сили оборони знищили 27 ворожих безпілотників.