Поблизу Гуляйполя росіяни вбили трьох людей

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни знову завдали удару по області. На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду", - написав Федоров.

Окупанти поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств, внаслідок чого загинули троє людей. За словами Федорова, усі загиблі були співробітниками цього підприємства.