Поблизу Гуляйполя росіяни вбили трьох людей
У суботу, 14 вересня, російська окупаційна армія атакувала Гуляйпільську громаду у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу три людини загинули
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни знову завдали удару по області. На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду", - написав Федоров.
Окупанти поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств, внаслідок чого загинули троє людей. За словами Федорова, усі загиблі були співробітниками цього підприємства.
- Внаслідок удару росіян по Оріхівській громаді Запорізької області у ніч на 14 вересня загинув 48-річний чоловік.
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