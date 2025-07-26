Поганий дзвіночок: військовий експерт Ступак про появу ворожих ДРГ у Покровську
Зараз небезпека у тому, що до Покровська заходять професійні диверсійно-штурмові підрозділи противника
Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Іван Ступак, співробітник СБУ (2004-2015).
"Поява ворожих ДРГ у Покровську – поганий дзвіночок. Вони вже проникали не вперше до міста, але раніше це були невеличкі формування непідготовлених бійців, які швидко заходили й, відповідно, швидко ставали "двохсотими" чи "трьохсотими". А зараз небезпека у тому, що заходять, наскільки я знаю, професійні, навчені диверсійно-штурмові підрозділи",- зауважив військовий експерт.
За його словами, є відеофіксація з нашого боку, коли українські військові їдуть на пікапі повз південних околиць Покровська, а їх починають обстрілювати зі стрілецької зброї. Один з військових тоді отримав поранення. І як тільки вони вистрибнули з автівки, то відразу по цьому пікапу прилітає безпілотник. Це верифікований момент – поява російських ДРГ на південних околицях міста Покровськ.
"Наші військові кажуть, що досвід цієї війни показує – від першої появи дійсно серйозних ДРГ проходить орієнтовно півтора-два місяці й потім у цього міста, де вони з'являються, починаються величезні проблеми", - резюмував Ступак.
- 25 липня старший офіцер відділення комунікації 59-ї ОШБр БПС "Степові хижаки" Тарас Мишак розповів, що російські війська не намагаються штурмувати Покровськ великими силами, а зосереджуються на спробах оточити місто й відрізати його від логістичних шляхів.
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