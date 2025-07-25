Ворог не збирається заходити великими силами в місто, а намагається оточити Покровськ, - 59-та ОШБр БПС "Степові хижаки"
Російські війська не намагаються штурмувати Покровськ великими силами, а зосереджуються на спробах оточити місто й відрізати його від логістичних шляхів
Про це в ефірі Еспресо сказав старший офіцер відділення комунікації 59-ї ОШБр БПС "Степові хижаки" Тарас Мишак.
"Наразі росіяни штурмують трохи менше, але при цьому вони зовсім не відмовляються від обстрілів, ударів КАБами, ударів дронами, обстрілів з артилерії. Тобто піхота у них, можливо, закінчується, але снаряди і всі засоби ураження - поки що ні.
Варто відзначити наших операторів дронів, наших піхотинців - всі вони б'ються як леви й знищують росіян щодня у промислових масштабах. Тому, звісно, вороги теж не нескінченні", - зауважив Мишак.
За словами старшого офіцера відділення комунікації 59-ї ОШБр БПС "Степові хижаки", росіяни не збираються заходити великими силами саме в місто. В першу чергу вони намагаються оточити Покровськ, щоб уникнути величезних втрат, яких зазнали в Бахмуті та Авдіївці. Зараз вони зосереджені на тому, щоб оточити місто й відрізати його від логістики.
"Покровськ - це плацдарм для подальшого наступу, це величезний логістичний хаб, велике місто, яке розташоване фактично на кордоні з Дніпропетровською областю. І, не захопивши Покровськ, не можна рухатися далі. Тому тут вони зараз концентрують достатньо великі зусилля", - додав Мишак.
- Протягом доби 24 липня на російсько-українському фронті зафіксували 174 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмів ворога.
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