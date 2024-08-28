Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Покладаються на ЗСУ та членство в НАТО": нардеп Княжицький про російську загрозу для Польщі
Ексклюзив

"Покладаються на ЗСУ та членство в НАТО": нардеп Княжицький про російську загрозу для Польщі

Віталій Бесараб
28 серпня, 2024 середа
20:43
Війна з Росією польща танк

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що в Польщі не до кінця усвідомлюють ризики російської агресії для них

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Поляки прекрасно розуміють, що Росія є найбільшим їхнім ворогом. Це розуміють представники влади й опозиції. Чи готові вони до війни з Росією й готуються до неї? На мою думку, вони дуже необережно ставляться до власного й нашого спільного майбутнього, покладаючись лише на Збройні сили України й на те, що Путін не буде їх чіпати, бо вони є членами НАТО. Гадаю, що для російського диктатора таких меж немає і членство в НАТО не гарантує Польщі, що Росія не атакує її", - пояснив Княжицький.

Нардеп додав, що Польща має докладати зусиль для співпраці з Україною.

"Польщі потрібно значно активніше співпрацювати з Україною. Це стосується усіх сфер. Їм потрібно більше дбати про власну безпеку й безпеку європейського континенту. Бо складається враження, що Польща не до кінця готова протистояти агресії РФ. Вони сподіваються, що їх це не зачепить. Втім, ситуація може бути дуже серйозною для них", - додав він.

  • 28 серпня у Польщі затвердили проєкт бюджету на наступний рік, відповідно до якого країна витратить рекордну суму на оборону - близько $48 млрд, що становить майже 5% від ВВП
  • Ранком понеділка, 26 серпня, Польща підняла авіацію у південно-східній частині через загрозу ракетного обстрілу України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт.
Теги:
Україна
Росія
Польща
ЗСУ
НАТО
Військові новини
Читайте також:
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Автор Катерина Єсікова
27 серпня, 2024 вiвторок
Премʼєр Індії Моді розповів Путіну про поїздку до України
Автор Оксана Ліховід
27 серпня, 2024 вiвторок
Згурець припустив, якою може бути відповідь України на російські удари
Вовчанськ
Автор Марина Клюєва
27 серпня, 2024 вiвторок
"Тривають бої за залишки вулиць": депутат Харківської міськради Ткачук про ситуацію у Вовчанську
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.64
    Продаж 46.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 серпня
21:26
Ексклюзив
Путін
"У Кремлі знатно перелякались": генерал армії України Маломуж пояснив, чому РФ знову взялася за ядерний шантаж
21:10
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Покровський напрямок, операція у Курській області та українська балістична ракета. Колонка Сергія Згурця
21:00
МВФ
Представники МВФ відвідають Україну наступного тижня, - Bloomberg
21:00
Паралімпіада-2024, Париж
У Парижі розпочалась церемонія відкриття Паралімпійських ігор
20:43
російські військові окупанти
РФ перекидає деякі резерви на Білгородщину й може застосовувати їх у штурмах, - ОТУ "Харків"
20:27
Оновлено
Союзники посилять оборону України: підсумки засідання Ради Україна – НАТО
20:24
"Україна робить усе можливе, щоб подолати виклики, які постали перед церквою": Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
19:56
прапор Росії
РФ заборонила в'їзд 92 американцям, зокрема, журналістам, "які поширюють фейки про гібридну війну Вашингтона"
19:35
Ексклюзив
Ціни на пальне, АЗС
Передумов для зростання цін на бензин та дизпальне немає, - директор "Консалтингової групи А-95" Куюн
19:18
Оновлено
Кривий Ріг. Зруйнований готель, російський обстріл, ракетний удар
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до дев'яти
19:17
Оновлено
обстріл Купʼянська
Росія вдарила КАБом по адмінбудівлі у центрі Купʼянська, є поранені
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 917-го дня війни: ЗСУ уразили ворожий Су-25, а на Росії після атаки дронів горять нафтобази
19:00
Оновлено
Десна
Мер Вишгорода повідомив про виявлення отруйних речовин у Десні під Києвом. Екологи спростували це після перевірки
18:53
"Динамо"
УПЛ вдалось вперше в історії створити єдиний телепул. "Динамо" і "Зоря" долучились до проєкту
18:34
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:31
Ірина Глібко
Померла капітанка збірної України з гандболу Глібко
18:29
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 111 ворожих атак, майже третина відбулась на Покровському напрямку
18:09
на фото польські військові
Польща затвердила проєкт бюджету на 2025 рік, 5% ВВП витратять на оборону
18:00
Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя
Коли відзначають Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя: дата та традиції
17:58
Курська АЕС
На Курській АЕС і в Курчатовському районі запровадили додаткові режимні заходи. Деталі
17:49
Служба безпеки України
Жителям Києва, які виправдовували агресію РФ, оголосили підозри: серед них вчителька та блогер РПЦ
17:37
інавгурація путіна
"Моральний кодекс РФ не дозволяє їй стерти Україну з лиця землі": маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 серпня
17:33
Оновлено
Павло Дуров
Павла Дурова випустили з-під варти, - ЗМІ
17:20
OPINION
Вікторія Сюмар
Telegram за рівнем впливу аналогічний до РПЦ
17:17
Роберто Орчі й Адель Хізер Тейлор
Сценариста "Трансформерів" Роберто Орчі звинуватили в побитті і сексуальному насильстві над дружиною
17:11
зсу артилерія
Безпілотники, наземні роботизовані комплекси, стрілецька зброя та боєприпаси: в Міноборони розповіли про нове озброєння України
16:45
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Випробування української балістичної ракети могло відбуватись в бойових умовах, - Defense Express
16:27
карпати-динамо
Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:27
Автомобілі швидкої допомоги від United24
Три прикордонні області отримали 22 автомобілі швидкої допомоги від United24
16:20
Ексклюзив
росіяни підірвали міст через Сейм
Росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України, - декан факультету природничих наук Києво-Могилянсьої академії професор Хлобистов
16:19
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро
16:19
Олександр Сердюк
На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк
16:08
Донецька область
У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА
15:48
Сергій Сергійчук
У Кривому Розі від ракетного удару РФ 27 серпня загинув ексочільник Черкащини Сергій Сергійчук
15:47
LED лампа
Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС в обмін на лампи розжарювання
15:42
На фото: Олег Винник
Олег Винник заявив, що має чергу артистів, які хочуть записати з ним дует
15:18
засновник Telegram Павло Дуров
Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова, який є співзасновником Telegram, - Politico
15:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Росіяни зрозуміли мету маневру на Курщині, незабаром можливі бої за Покровськ, - військовий експерт Ступак
14:22
Дніпрогес
В Україні не залишилося жодної ГЕС, яку б не атакувала Росія, - Укргідроенерго
14:08
Близький Схід Ємен нафта
Російська Татнафта збільшила експорт до Угорщини й Словаччини після припинення транзиту Лукойлу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV