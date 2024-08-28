"Покладаються на ЗСУ та членство в НАТО": нардеп Княжицький про російську загрозу для Польщі
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що в Польщі не до кінця усвідомлюють ризики російської агресії для них
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Поляки прекрасно розуміють, що Росія є найбільшим їхнім ворогом. Це розуміють представники влади й опозиції. Чи готові вони до війни з Росією й готуються до неї? На мою думку, вони дуже необережно ставляться до власного й нашого спільного майбутнього, покладаючись лише на Збройні сили України й на те, що Путін не буде їх чіпати, бо вони є членами НАТО. Гадаю, що для російського диктатора таких меж немає і членство в НАТО не гарантує Польщі, що Росія не атакує її", - пояснив Княжицький.
Нардеп додав, що Польща має докладати зусиль для співпраці з Україною.
"Польщі потрібно значно активніше співпрацювати з Україною. Це стосується усіх сфер. Їм потрібно більше дбати про власну безпеку й безпеку європейського континенту. Бо складається враження, що Польща не до кінця готова протистояти агресії РФ. Вони сподіваються, що їх це не зачепить. Втім, ситуація може бути дуже серйозною для них", - додав він.
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