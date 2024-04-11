Політолог Сазонов пояснив, чому Захід кволо реагує на російські атаки на Україну

Це він сказав в етері Еспресо.

"Те, що вони гамселять по цивільних, по цивільній інфраструктурі - це є воєнний злочин, як не дивись на це. Я навіть трохи здивований такою кволою реакцією Заходу на це, чому нема гучних заяв від ООН, чому нема гучних заяв від посольств", - заявив військовий.

Як політолог Сазонов аналізує, що західний світ був не готовий до воєнних дій у центрі Європи, адже дуже довго жив у так званому післявоєнному стані.

"Зараз вже, мені здається, й президент Чехії, колишній військовий генерал, і прем'єр Польщі, й міністр оборони Великої Британії кажуть, що ми живемо у передвоєнний час, маємо готуватися. Я завжди кажу передвоєнний час уже закінчився, ми живемо на початку Третьої світової війни, просто вона не почалась з якогось об'явлення, вона почалась гібридно. Почалася вона, мабуть, ще в Грузії, потім Крим, зараз Україна, і в Ізраїлі те, що відбувається і погляди Китаю на Тайвань - все це каже про те, що Третя світова вже почалась", - пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Сазонов переконаний, що Захід дуже довго жив вважаючи, що війни більше не буде, що вона нераціональна, не вигідна: "Але з погляду реакції, з погляду логіки та економіці прорахувати дії кремлівського маніяка, як виявили, неможливо".