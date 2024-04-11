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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Політолог Сазонов пояснив, чому Захід кволо реагує на російські атаки на Україну

11 квітня, 2024 четвер
09:03
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Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов аналізує неготовність західного світу до поточних конфліктів, зазначаючи, що довготривале переконання у неможливості війни було помилковим, і наголошує на необхідності підготовки до нової реальності

Це він сказав в етері Еспресо.

"Те, що вони гамселять по цивільних, по цивільній інфраструктурі - це є воєнний злочин, як не дивись на це. Я навіть трохи здивований такою кволою реакцією Заходу на це, чому нема гучних заяв від ООН, чому нема гучних заяв від посольств", - заявив військовий.

Як політолог Сазонов аналізує, що західний світ був не готовий до воєнних дій у центрі Європи, адже дуже довго жив у так званому післявоєнному стані.

"Зараз вже, мені здається, й президент Чехії, колишній військовий генерал, і прем'єр Польщі, й міністр оборони Великої Британії кажуть, що ми живемо у передвоєнний час, маємо готуватися. Я завжди кажу передвоєнний час уже закінчився, ми живемо на початку Третьої світової війни, просто вона не почалась з якогось об'явлення, вона почалась гібридно. Почалася вона, мабуть, ще в Грузії, потім Крим, зараз Україна, і в Ізраїлі те, що відбувається і погляди Китаю на Тайвань - все це каже про те, що Третя світова вже почалась", - пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Сазонов переконаний, що Захід дуже довго жив вважаючи, що війни більше не буде, що вона нераціональна, не вигідна: "Але з погляду реакції, з погляду логіки та економіці прорахувати дії кремлівського маніяка, як виявили, неможливо".

  • У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України. Звечора вилетіли кілька груп безпілотників, згодом ракети зі стратегічних бомбардувальників та балістика і "кинджали". Деталі тут.
Теги:
Світ
ЄС
російська армія
допомога Україні
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