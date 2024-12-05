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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Політолог Таран розповів, які три обіцянки Трамп може дати Путіну, щоб змусити його до паузи у війні

Оксана Ліховід
5 грудня, 2024 четвер
16:19
Війна з Росією Дональд Трамп

Політолог Сергій Таран зазначив, що пропозиції Трампа до Путіна базуватимуться на трьох ключових пунктах щодо припинення війни

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Не так багато Захід може запропонувати Путіну, але є деякі речі, які Трамп буде готовий запропонувати, щоб змусити його до стратегічної паузи у війні. По-перше, уже фактично запропоновано, щоб Україна поки що гальмувала вступ до НАТО. На який термін і на яких умовах - це інше питання, але така пропозиція надійде.

Друге, що теоретично можуть запропонувати Путіну, - це поступове зняття санкцій. Це питання дуже болюче для РФ, особливо у технологічній сфері. До речі, саме ці санкції будуть скасовувати в останню чергу.

Третє, що можуть пообіцяти Путіну, - це часткове повернення Росії до країн, з якими час від часу проводитимуть зустрічі. Вважаю, навколо цих трьох речей базуватимуться пропозиції до Путіна", - припустив Таран. 

За словами політолога, довіри до Путіна вже ніколи не буде, але він хоча б зможе трохи порозмовляти з Трампом, бо давно мріяв поговорити з президентом США про світові долі. 

Політолог також додав, якщо пропозиції не будуть прийняті, то варто згадати, що говорив Трамп про російсько-українську війну.

"А він зазначав, що його першим кроком стане спроба посадити сторони за стіл перемовин, щоб вийти на мирну угоду. Але якщо це не вдасться, то він буде надавати Україні ще більше зброї, ніж Байден, щоб змусити Росію до перемовин", - наголосив Таран. 

  • У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком провела зустріч із високопоставленими представниками новообраного президента США Дональда Трампа.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Путін
санкції проти Росії
Дональд Трамп
Військові новини
вступ до НАТО
переговори з РФ
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