Поліцейські затримали пораненого російського окупанта, який заблукав біля Авдіївки
Правоохоронці екіпажу "Білий янгол", які приїхали евакуювати місцевого жителя, затримали російського окупанта, який заблукав у районі Авдіївки
Про це пише поліція Донецької області.
Зазначається, що екіпаж "Білий янгол" приїхав до одного з населених пунктів біля Авдіївки рятувати пораненого цивільного. На вулиці вони побачили чоловіка в російському однострої та затримали його.
Правоохоронці встановили, що окупант був засудженим в Росії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і прибув в Україну для участі у війні, за що йому пообіцяли амністію. Він є громадянином Татарстану з позивним Мєлкій та воював у підрозділі "Шторм-Z".
Окупант мав завдання забрати з поля бою своїх поранених, проте потрапив під обстріл і заблукав.
- 10 січня стало відомо, що українським військовим вдалося взяти в полон найманця з Сомалі.
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