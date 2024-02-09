Поліцейські затримали пораненого російського окупанта, який заблукав біля Авдіївки

Про це пише поліція Донецької області.

Зазначається, що екіпаж "Білий янгол" приїхав до одного з населених пунктів біля Авдіївки рятувати пораненого цивільного. На вулиці вони побачили чоловіка в російському однострої та затримали його.

Правоохоронці встановили, що окупант був засудженим в Росії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і прибув в Україну для участі у війні, за що йому пообіцяли амністію. Він є громадянином Татарстану з позивним Мєлкій та воював у підрозділі "Шторм-Z".

Окупант мав завдання забрати з поля бою своїх поранених, проте потрапив під обстріл і заблукав.