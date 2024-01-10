Українські військові взяли в полон найманця з Сомалі, - "Армія TV"

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал "Армія TV".

За інформацією джерел, в одній з груп російських військових, яких вдалось взяти в полон, був найманець зі Сомалі.

"При собі він навіть мав сомалійський паспорт і майже не розумів ані російської, ані української. Воювати проти України сомалієць, як і інші полонені, пішов за гроші. На фронт потрапив наприкінці грудня, а вже на початку січня потрапив в український полон", - йдеться у повідомленні.