Українські військові взяли в полон найманця з Сомалі, - "Армія TV"
У середу, 10 січня, стало відомо, що українським військовим вдалось взяти в полон найманця з Сомалі
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал "Армія TV".
За інформацією джерел, в одній з груп російських військових, яких вдалось взяти в полон, був найманець зі Сомалі.
"При собі він навіть мав сомалійський паспорт і майже не розумів ані російської, ані української. Воювати проти України сомалієць, як і інші полонені, пішов за гроші. На фронт потрапив наприкінці грудня, а вже на початку січня потрапив в український полон", - йдеться у повідомленні.
- Ворожі телеграм-канали поширюють фейк про те, що нібито 3 січня з російського полону повернулися 173 українці, а не 230, як повідомляла українська сторона.
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