Росіяни поширюють фейк, що 3 січня з полону повернулися 173 українці, а не 230, - ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що росіяни просувають фейк буцімто Росія пропонувала "обмін 300 на 300", але Україна начебто відмовилася.

"Насправді поширювана ворогом інформація - відверта брехня. Згідно з повідомленнями омбудсмана, СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та ГУР, додому вдалося повернути 230 українських героїв", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти із Центру протидії дезінформації наголошують, що метою росіян є дискредитація української влади та намагання "створити ілюзію, начебто українській владі байдуже на своїх громадян, які перебувають у полоні".