Росіяни поширюють фейк, що 3 січня з полону повернулися 173 українці, а не 230, - ЦПД
Ворожі телеграм-канали поширюють фейк про те, що нібито 3 січня з російського полону повернулися 173 українці, а не 230, як повідомляла українська сторона
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що росіяни просувають фейк буцімто Росія пропонувала "обмін 300 на 300", але Україна начебто відмовилася.
"Насправді поширювана ворогом інформація - відверта брехня. Згідно з повідомленнями омбудсмана, СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та ГУР, додому вдалося повернути 230 українських героїв", - йдеться в повідомленні.
Спеціалісти із Центру протидії дезінформації наголошують, що метою росіян є дискредитація української влади та намагання "створити ілюзію, начебто українській владі байдуже на своїх громадян, які перебувають у полоні".
- 5 січня російська пропаганда просувала фейкове відео, нібито за Україну "на нулі" воює солдат з синдромом Дауна.
- 9 січня повідомлялося, що росіяни поширюють фейк про те, що українська делегація, яка відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, "випрошуватиме" там нові воєнні кредити у світового бізнесу в обмін на державні землі та активи.
- 10 січня стало відомом, що ворожі телеграм-канали поширюють фейкову інформацію про те, що нібито столична влада закриває всі виїзди з міста, щоб почати "масово призивати всіх чоловіків".
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