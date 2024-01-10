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Росіяни поширюють фейк, що 3 січня з полону повернулися 173 українці, а не 230, - ЦПД

10 січня, 2024 середа
17:37
Війна з Росією Звільнення полонених

Ворожі телеграм-канали поширюють фейк про те, що нібито 3 січня з російського полону повернулися 173 українці, а не 230, як повідомляла українська сторона

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що росіяни просувають фейк буцімто Росія пропонувала "обмін 300 на 300", але Україна начебто відмовилася.

"Насправді поширювана ворогом інформація - відверта брехня. Згідно з повідомленнями омбудсмана, СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та ГУР, додому вдалося повернути 230 українських героїв", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти із Центру протидії дезінформації наголошують, що метою росіян є дискредитація української влади та намагання "створити ілюзію, начебто українській владі байдуже на своїх громадян, які перебувають у полоні". 

  • 5 січня російська пропаганда просувала фейкове відео, нібито за Україну "на нулі" воює солдат з синдромом Дауна.
  • 9 січня повідомлялося, що росіяни поширюють фейк про те, що українська делегація, яка відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, "випрошуватиме" там нові воєнні кредити у світового бізнесу в обмін на державні землі та активи.
  • 10 січня стало відомом, що ворожі телеграм-канали поширюють фейкову інформацію про те, що нібито столична влада закриває всі виїзди з міста, щоб почати "масово призивати всіх чоловіків".
Україна
Росія
ЗСУ
полонені
фейк
обмін полоненими
російські фейки
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