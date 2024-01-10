У мережі шириться фейк про те, що влада Києва закриває всі виїзди з міста, щоб почати "масово призивати всіх чоловіків", - ЦПД
Ворожі телеграм-канали поширюють фейкову інформацію про те, що нібито столична влада закриває всі виїзди з міста, щоб почати "масово призивати всіх чоловіків"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що ворожі пропагандисти поширюють повідомлення Служби відновлення і розвитку інфраструктури в Київській області щодо закриття мосту через канал у Вишгороді.
Проте ця інформація не відповідає дійсності. Закриття мосту повʼязано зі стартом його капітального ремонту на дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, а не через масову мобілізацію.
"Поширюючи такі маніпулятивні та неправдиві повідомлення, рашисти намагаються посіяти паніку в українському суспільстві", - пояснили у ЦПД.
- Міністерство закордонних справ України заявило: інформація про те, що нібито українцям обмежили пересування всередині Європейського Союзу, не відповідає дійсності.
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