У мережі шириться фейк про те, що влада Києва закриває всі виїзди з міста, щоб почати "масово призивати всіх чоловіків", - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що ворожі пропагандисти поширюють повідомлення Служби відновлення і розвитку інфраструктури в Київській області щодо закриття мосту через канал у Вишгороді.

Проте ця інформація не відповідає дійсності. Закриття мосту повʼязано зі стартом його капітального ремонту на дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів, а не через масову мобілізацію.

"Поширюючи такі маніпулятивні та неправдиві повідомлення, рашисти намагаються посіяти паніку в українському суспільстві", - пояснили у ЦПД.