МЗС спростувало інформацію про обмеження на пересування українців у ЄС
Міністерство закордонних справ України заявило, інформація про те, що нібито українцям обмежили пересування всередині Європейського Союзу, не відповідає дійсності
Про це йдеться в дописі пресслужби МЗС.
"Повідомлення про "обмеження на пересування українців всередині ЄС" і подібні є необґрунтованими та не відповідають дійсності", - сказали в міністерстві.
У відомстві закликають орієнтуватися на інформацію з офіційних джерел, зокрема з офіційного сайту Міністерства закордонних справ, а також соціальних мереж відомства та закордонних дипломатичних установ.
Українцям порадили звертатися до посольств чи консульств відповідної країни для отримання інформації про зміни правил в'їзду чи умов для українців за кордоном. Також можна моніторити новини на офіційних платформах.
У разі виникнення кризових ситуацій з громадянами України за кордоном потрібно звернутися на "гарячу лінію" МЗС: +38 (044) 238-15-88.
Також запити можна надіслати на електронну пошту [email protected] або чат-бот @MZSUkrain_bot.
Нещодавно в мережі, зокрема в телеграм-каналах почали ширитися фейки про те, що українцям обмежили пересування в ЄС через нібито численні порушення.
- Станом на 31 жовтня 2023 року в країнах ЄС 4,24 млн людей, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, мали статус тимчасового захисту.
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