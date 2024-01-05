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"В ЗСУ "на нулі" воює солдат з синдромом Дауна": росіяни поширюють фейкове відео

5 січня, 2024 п'ятниця
02:29
Війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

Російська пропаганда просуває фейкове відео, нібито за Україну "на нулі" воює солдат з синдромом Дауна

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"До лав Сил оборони України мобілізували і відправили в окопи на передову лінію фронту людину з синдромом Дауна. Там військові ЗСУ знущаються над мобілізованим з ознаками цього синдрому", - відео з таким підписом поширюють пропагандисти.

Першоджерелом фейкового відео є порожня сторінка у TikTok з прицілом на іноземну та українську аудиторії. У SPRAVDI наголошують, що ролик є фейковим.

Експерти визначили декілька чинників, чому це фейк: неможливість визначити локацію події та приналежність "бійця" до того чи іншого підрозділу; "герой сюжету" в гумових чоботях, хоча надворі січень і морози); "воїн" без мінімального військового обвісу і спорядження на собі, а його плитоноска порожня; голоси тих, хто знущається з "мобілізованого" співпадають з голосами акторів з іншого ролику, де нібито військові ЗСУ покинули пораненого побратима.

"Зміст контенту спрямований на дискредитацію заходів мобілізації та залякування тих, хто може бути мобілізований та їхніх близьких", - йдеться у заяві Центру.

  • В українському сегменті соцмережі "ТікТок" поширюються проросійські фейки, які підвищують соціальну напругу, розбурхують протестні настрої, налаштовують аудиторію проти ЗСУ. Більшість таких акаунтів пропонує переходити за посиланням на анонімні телеграм-канали.
Україна
Росія
ЗСУ
фейк
пропаганда
російські фейки
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