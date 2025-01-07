Полковник СБУ Костенко припустив, що стало причиною активізації ЗСУ на Курщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для них (росіян, - ред.) це важливо, але не так важливо, як території України. Вони розуміють, що для них зараз головне - це захопити найбільше територій України. Ми це бачимо, про це говорить наша розвідка, що не дивлячись на те, чи будуть перемовині, чи ні, можливо, вони думають, що все-таки про щось говорити будуть. Але от це і показує, що якщо вони будуть говорити, то питання про поступки в територіальних окупованих територій вони не бачать, особливо на цьому напрямку (Курському, - ред). Бо вони зараз всі сили якраз кидають на захоплення Донецької області в її адміністративних кордонах. Це говорить про те, що вони хочуть це зробити до інавгурації президента Сполучених Штатів для того, щоб досягнути хоч якихось цілей цієї війни, як вони називають спецоперації. Щоб можна було це продати десь там і в себе, і за кордон, що “от ми досягли цієї історії", - сказав він.

Роман Костенко припускає, що на думку росіян, Курська область - це територія, до боїв за яку вони ще можуть повернутися. Натомість збавляти темпи на Донеччині вони не можуть.

"Тому Курськ для них важливий, але я думаю, вони розуміють, що вони до нього завжди можуть повернутися, а якщо вони зупинять цю пекельну машину, яку вони розкочегарили, вибачте, на Донецькому напрямку, де вони просто тисячами утилізують своїх солдат. Якщо вони її зупинять, вони знову її таким темпом розігнати не зможуть. Бо це дійсно кривава така м’ясорубка, яку дуже складно буде потім знову людей змусити в неї йти. Тому вони намагаються зараз дотиснути тим. Але тут от на цьому напрямку (Курському, - ред.) вони там зробили якісь дії, зосередили в тому числі деякі резерви, і ми бачимо, що в них не вистачає особового складу такого дієвого. Тому вони притягнули туди північнокорейців, які зараз і виконують роль цієї м'ясної піхоти російської, замість них ідуть у бій. І там уже гинуть такими великими кількостями", - зауважив полковник СБУ.

На його думку, Збройні Сили України активізувалися на Курщині через інформацію про те, що росіяни накопичили там резерви. Тому новий наступ був необхідний, аби ворог не почав перекидати ті сили на схід України.

"Тому я знаю, що з'явилася інформація, чому ми там активізувались. Хтось зараз знову каже: "Навіщо ми там, а давайте на іншому напрямку, бо знову туди кинуті якісь резерви”. Наскільки знаю я, до нас іще не приходили доповідали. Бо я був на останньому засіданні, коли приходили в парламент, безпосередньо доповідали Міністр оборони, начальник Генерального штабу і за декілька днів до цього на комітет приходили. Це в принципі доповіді практично плюс-мінус однакові. От вони розповідають, що там відбувається. Тому я думаю, це через те, що була інформація, що ворог, зупинивши наш наступ на Курщині, стягнувши туди певну кількість резервів, говорили про 50 тисяч і ще плюс північні корейці. Зрозуміли, що ми далі не просуваємось, а їм потрібно все ж таки кордони Донецької, Луганської областей, а резервів у них на тому напрямку недостатньо. У них був задум перекинути, тут (на Курщині, - рд.) перейти до оборони, щоб ми не просувались і перекинути частину, щоб дотиснути все-таки там (на Донеччині, - ред.).

Тому я думаю, мабуть, через це і активізувались для того, щоб не дати ворогу перекинути війська на нашу, на українську територію, і щоб не було складніше хлопцям на Покровському напрямку, щоб ворог не досягнув своїх цілей. Це один із варіантів, чому так було зроблено. Тому там зараз йдуть складні бої, десь ворог атакує, десь ми потрохи просуваємось, там немає таких глобальних успіхів. Але оце ми вже дізнаємося пізніше, які саме цілі операції переслідувала ця активізація на цьому напрямі", - розповів він.