Польща є найбільшим амбасадором України в Європі, - депутатка Сейму Лепковська-Голась

Про це вона сказала на форумі Via Carpatia 2024 в етері Еспресо.

"Ми розуміємо свою роль як найбільшого амбасадора України в Європі. Ми усвідомлюємо свою функцію, як хабу та буфера на межі із Західною Європою. Також ми хочемо брати участь у відбудові України, адже це важливо як для вас, так і для нас. Окрім того, ми бачимо свою роль у цьому з огляду на нашу історію в культурному вимірі", - зауважила Лепковська-Голась.

За словами депутатка Сейму, протягом тривалого часу в нас не було власної держави, і ми розуміємо, що національна ідентичність може зникнути без збереження культурної спадщини. "Ми підкреслюємо значення культурних цінностей як на регіональному, так і на національному рівні", -зазначила вона, згадавши спільні фестивалі та інші культурницькі події, які сприяють порозумінню між обома народами.

Аліція Лепковська-Голась також додала, що Польща прагне допомагати Україні у підтримці національної свідомості. Національний інститут спадщини Польщі виділяє гроші на документування фактів знищення культурної спадщини та викрадення творів мистецтва під час війни.

"Наприклад, 62 установи у 2023 році отримали декілька мільйонів злотих для оцифровування й фіксації української культурної спадщини. Ми чудово розуміємо, що повинні цьому сприяти, адже культура допомагає долати травми й водночас об'єднувати нас", - наголосила Лепковська-Голась.