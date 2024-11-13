Польща є найбільшим амбасадором України в Європі, - депутатка Сейму Лепковська-Голась
Депутатка Сейму Республіки Польща від Підляшшя Аліція Лепковська-Голась зазначила, що Польща усвідомлює свою роль як хабу та буфера між Україною та Західною Європою
Про це вона сказала на форумі Via Carpatia 2024 в етері Еспресо.
"Ми розуміємо свою роль як найбільшого амбасадора України в Європі. Ми усвідомлюємо свою функцію, як хабу та буфера на межі із Західною Європою. Також ми хочемо брати участь у відбудові України, адже це важливо як для вас, так і для нас. Окрім того, ми бачимо свою роль у цьому з огляду на нашу історію в культурному вимірі", - зауважила Лепковська-Голась.
За словами депутатка Сейму, протягом тривалого часу в нас не було власної держави, і ми розуміємо, що національна ідентичність може зникнути без збереження культурної спадщини. "Ми підкреслюємо значення культурних цінностей як на регіональному, так і на національному рівні", -зазначила вона, згадавши спільні фестивалі та інші культурницькі події, які сприяють порозумінню між обома народами.
Аліція Лепковська-Голась також додала, що Польща прагне допомагати Україні у підтримці національної свідомості. Національний інститут спадщини Польщі виділяє гроші на документування фактів знищення культурної спадщини та викрадення творів мистецтва під час війни.
"Наприклад, 62 установи у 2023 році отримали декілька мільйонів злотих для оцифровування й фіксації української культурної спадщини. Ми чудово розуміємо, що повинні цьому сприяти, адже культура допомагає долати травми й водночас об'єднувати нас", - наголосила Лепковська-Голась.
- 13 листопада в межах Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024 стартувала конференція “Українсько-польська зустріч”. До Києва прибули науковці, парламентарі, урядовці, митці Польщі під проводом голови польсько-української парламентської групи Марціна Босацького.
- У панелі "Шедеври мистецтва та співпраця між людьми як опора в хаосі війни" також взяли участь Ельміра Аблялімова - громадська діячка, культуролог, ексгенеральна директорка Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника; Ірма Вітовська-Ванца - акторка, телеведуча, продюсерка, громадська діячка, благодійниця, заслужена артистка України; Віталій Портников - журналіст, публіцист, телеведучий, лауреат Шевченківської премії; Володимир Шейко - генеральний директор Українського Інституту.
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