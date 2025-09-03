Польща підіймала авіацію на тлі атаки Росії на Україну

Про це інформує оперативне командування збройних сил Польщі.

Згідно з повідомленням, рішення про негайне реагування ухвалили задля забезпечення безпеки польського повітряного простору.

"Польські та союзні літаки інтенсивно діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", - зазначили в командуванні.

У відомстві уточнили, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони небезпеки.

"Оперативне командування ЗС Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - йдеться у повідомленні.