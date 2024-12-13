Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

"Увага, у зв’язку з черговим ударом Російської Федерації з використанням крилатих ракет, балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів по об’єктах, розташованих у тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - зазначили у відомстві.

Зазначається, що відповідно до чинного порядку оперативний командувач ЗС Польщі задіяв усі наявні сили та засоби, задіяно чергування бойових пар, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - підкреслили польські військові.