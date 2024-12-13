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Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ

Ксенія Золотова
13 грудня, 2024 п'ятниця
08:38
Війна з Росією Літак. авіація, Польща

Вранці 13 грудня у Польщі у небо злетіла військова авіація через масований обстріл України ракетами різного типу та безпілотниками

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Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

"Увага, у зв’язку з черговим ударом Російської Федерації з використанням крилатих ракет, балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів по об’єктах, розташованих у тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - зазначили у відомстві.

Зазначається, що відповідно до чинного порядку оперативний командувач ЗС Польщі задіяв усі наявні сили та засоби, задіяно чергування бойових пар, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності. 

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - підкреслили польські військові.

  • У четвер, 12 грудня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. На Київщині працювали сили ППО. Вночі кілька бомбардувальників Ту-95мс перебувають в повітрі. Вже ранком розпочався масований обстріл із застосуванням ракет різного типу.
     
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Польща
російська армія
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
Авіація
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