Польща підняла в небо військові літаки через атаку РФ по Україні

Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", - йдеться у повідомленні.

Поляки спостерігали за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та "шахедами" по об’єктах, розташованих, у тому числі на західній території України.

Польські військові нагадали, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були завдано ударів по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією", - додали польські військові.