Польща підняла в небо військові літаки через атаку РФ по Україні
Польські військові підняли у небо військову авіацію через масштабну комбіновану російську атаку по Україні ракетами та "шахедами"
Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.
"Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", - йдеться у повідомленні.
Поляки спостерігали за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та "шахедами" по об’єктах, розташованих, у тому числі на західній території України.
Польські військові нагадали, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були завдано ударів по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року.
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією", - додали польські військові.
- У ніч проти 12 червня російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу "Shahed-136" з кількох напрямків й крилаті ракети. У Києві чули роботу ППО.
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