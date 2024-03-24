Польща звільнить 20 тис. ув'язнених для нападу на Україну: Центр стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Російські пропагандистські канали поширюють дезінформацію, що польська влада буцімто вирішила випустити на волю 20 тис. ув'язнених і відправити цей кримінальний "десант" у Львів.

Російська пропаганда від початку повномасштабної війни заявляла, що Варшава нібито готується напасти на Україну, щоб окупувати частину її територій, пише Центр.

"До того ж завжди обираються різні причини для нападу – історичні, "борги" тощо. Саме цей вкид побудований на безпідставних припущеннях", - пояснили експерти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв: "На відміну від Росії, Польща й Україна витягли уроки з історії й завжди будуть виступати єдиним фронтом проти російського імперіалізму та неповаги до міжнародного права".

Крім того, такі закиди російської пропаганди вже неодноразово спростовували як польська, так і українська сторона.