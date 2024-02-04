Польські хірурги реконструювали обличчя жительки Миколаївщини, яка постраждала від атак РФ
Польські хірурги відновили обличчя мешканки Миколаївщини. Жінка постраждала внаслідок російського обстрілу. Операцію визнали найкращою у світі за 2023 рік
Про це пише "Нова Польща".
"Операцію, яку польські хірурги зробили українці з Миколаївської області, визнано найкращою реконструктивною операцією 2023 року у світі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що професори Адам Мацєєвський та Лукаш Краковчик з Онкологічного центру в Ґлівіцах відновили обличчя 24-річній Аліні Цой, якій внаслідок російської агресії відірвало частину шиї, язика, зубів, а також всю щелепу, підборіддя і рот. Крім цього, за даними видання постраждала закрила двох синів власним тілом.
Роботу польських хірургів високо оцінили всі члени Американського товариства реконструктивної мікрохірургії.
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