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Понад 1000 військових, 25 танків і 49 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
За минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1080 своїх військових і десятки одиниць техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 509 860 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7765 (+25) од,
- бойових броньованих машин - 14 980 (+33) од,
- артилерійських систем – 13 233 (+49) од,
- РСЗВ – 1089 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 821 (+6) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 699 (+82) од,
- крилатих ракет ‒ 2268 (+38) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 092 (+86) од,
- спеціальної техніки ‒ 2195 (+14) од.
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