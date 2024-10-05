Понад 142 тисячі кв. км території України забруднені вибухонебезпечними предметами, - Міноборони
Станом на жовтень 2024 року в Україні залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення 128 тисяч кв. км суходолу та 14 тисяч кв. км акваторії
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Зазначається, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну має суттєвий вплив на безпеку цивільного населення, сільського господарства, промисловості та соціально-економічне зростання в постраждалих регіонах.
Як заявив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності полковник Руслан Берегуля, ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців.
Зокрема, на форумі "Фінансові засади в гуманітарному розмінуванні та принципи компенсацій в аграрному секторі" у Києві під час виставки Security 2.0 він розповів про поточну ситуацію в Україні та окреслив найближчі кроки для покращення ефективності заходів у сфері гуманітарного розмінування.
”Завдяки спільним зусиллям ми метр за метром звільнимо нашу землю від вибухонебезпечних предметів, створимо потужні інструменти для реалізації гуманітарних цілей протимінної діяльності”, - подякував Берегуля міжнародним партнерам України за підтримку і допомогу.
Спікер підкреслив, що така співпраця у регіонах, що постраждали від дій агресора, дозволить створити безпечне середовище, повернути тимчасово переміщених осіб, відновити економічний розвиток.
- Нещодавно в ООН повідомили, що на повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років, технології допоможуть прискорити цей процес.
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