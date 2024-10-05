Понад 142 тисячі кв. км території України забруднені вибухонебезпечними предметами, - Міноборони

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну має суттєвий вплив на безпеку цивільного населення, сільського господарства, промисловості та соціально-економічне зростання в постраждалих регіонах.

Як заявив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності полковник Руслан Берегуля, ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців.

Зокрема, на форумі "Фінансові засади в гуманітарному розмінуванні та принципи компенсацій в аграрному секторі" у Києві під час виставки Security 2.0 він розповів про поточну ситуацію в Україні та окреслив найближчі кроки для покращення ефективності заходів у сфері гуманітарного розмінування.

”Завдяки спільним зусиллям ми метр за метром звільнимо нашу землю від вибухонебезпечних предметів, створимо потужні інструменти для реалізації гуманітарних цілей протимінної діяльності”, - подякував Берегуля міжнародним партнерам України за підтримку і допомогу.

Спікер підкреслив, що така співпраця у регіонах, що постраждали від дій агресора, дозволить створити безпечне середовище, повернути тимчасово переміщених осіб, відновити економічний розвиток.