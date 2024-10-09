Понад 40 тис. росіян вже звернулися до українського проєкту "Хочу жить"
За два роки з моменту початку роботи державного проєкту "Хочу жить" понад 40 тисяч росіян подали свої звернення на добровільну здачу в полон. Ця кількість продовжує зростати, попри протидію з боку російських спецслужб
Про це повідомили у пресслужбі Єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жить".
"За два роки з моменту запуску ми отримали 40 157 звернень на всіх каналах: Telegram, WhatsApp, чат-бот і на гарячу лінію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця кількість продовжує зростати буквально в реальному часі, попри всю протидію з боку російських спецслужб.
"Незалежно від ситуації на лінії бойового зіткнення, операції з евакуації російських військовослужбовців, які добровільно здалися, через лінію фронту не припиняються і стабільно проводяться нашими оперативниками. У середньому кожні 2 дні ми виводимо на українську сторону представників ЗС РФ", - наголосили в "Хочу жить".
Там також підкреслили, що проєкт "Хочу жить" – це гарантія збереження життя тих росіян, яких кремлівський режим ставить перед вибором: померти під вогнем українських військових або бути обнуленим своїми ж за небажання загинути.
- Раніше у проєкті "Хочу жить" розповіли, що на гарячу лінію до державного проєкту добровільної здачі в полон для російських військовослужбовців частіше звертаються самі бійці РФ, а не їхні родичі.
- Станом на березень сайт вже отримав понад 33 тисячі звернень від російських військових. Тоді щодня надходило від 50 до 100 запитів.
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