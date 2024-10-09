Понад 40 тис. росіян вже звернулися до українського проєкту "Хочу жить"

Про це повідомили у пресслужбі Єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жить".

"За два роки з моменту запуску ми отримали 40 157 звернень на всіх каналах: Telegram, WhatsApp, чат-бот і на гарячу лінію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця кількість продовжує зростати буквально в реальному часі, попри всю протидію з боку російських спецслужб.

"Незалежно від ситуації на лінії бойового зіткнення, операції з евакуації російських військовослужбовців, які добровільно здалися, через лінію фронту не припиняються і стабільно проводяться нашими оперативниками. У середньому кожні 2 дні ми виводимо на українську сторону представників ЗС РФ", - наголосили в "Хочу жить".

Там також підкреслили, що проєкт "Хочу жить" – це гарантія збереження життя тих росіян, яких кремлівський режим ставить перед вибором: померти під вогнем українських військових або бути обнуленим своїми ж за небажання загинути.