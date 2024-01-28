"Понад 70 FPV-дронів на добу": на Південному напрямку росіяни активізували використання безпілотників

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У нашій зоні відповідальності ворог не припиняє атак на мирне населення правого берега, продовжує також тероризувати і наші позиції на лівому березі, зокрема активізував використання безпілотних літальних апаратів типу FPV та інших модифікацій, з яких скидаються осколкові боєприпаси. Так, за минулу бойову добу ми відзначаємо надзвичайну активність, якої ми ще не фіксували, - понад 70 FPV-дронів було задіяно по позиціях наших військ і по мирному населенню", - заявила вона.

За її словами, РФ постійно змінює тактику, вишукуючи способи обійти українські системи ППО.

"Росіяни випробовують для цього різні висоти для запуску "шахедів", тяжіють до акваторії Чорного моря, захід з якої ускладнює для мобільних вогневих груп орієнтування за звуком, використовують тимчасово окуповану територію як основний відрізок шляху, за яким прямують "шахеди", - зауважила Гуменюк.

Речниця також розповіла, що росіяни продовжують формування оборонних споруд на Південному напрямку при тому, що у них другий і третій рубежі потужно укріплені.

Гуменюк заявила, що у Криму РФ зосереджена на спорудженні оборонних укріплень на північній частині півострова, оскільки розуміє, що Сили оборони стають надто близько до цих рубежів.

Крім того, росіяни продовжують мінування, виправляючи те стихійне мінування, яке сталося після підриву Каховської ГЕС.

"Мінно-вибухові загородження, облаштовані вздовж урізу води, були стихійно переміщені водою на різні відстані. Вони й досі працюють проти окупантів, підриви їхніх підрозділів продовжуються", - зазначила речниця.