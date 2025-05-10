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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Минулої доби на фронті зафіксували 196 боїв: найгарячіше було на Покровському напрямку

Марія Науменко
10 травня, 2025 субота
08:15
Війна з Росією

Протягом минулої доби, 9 травня, на російсько-українському фронті зафіксували 196 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 65 наступальних дій ворога

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 08:00. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 34 авіаударів, зокрема скинув 69 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 4100 обстрілів, з них 35 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2174 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка, Манухівка, Нова Слобода Сумської області", - зазначили у Генштабі.

Там додали, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, три артилерійські системи та ще дві інші важливі цілі російських загарбників.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку агресор шість разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Лисівка, Новосергіївка та в напрямку Муравки, Зорі, Миролюбівки,  Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль,  Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість ворожих атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватись до укріплень наших оборонців.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 21 керованої бомби, а також здійснив 316 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 4 танки, ще низку одиниць військової техніки та 1310 військових армії РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
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