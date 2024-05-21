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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Попри втрату ракетоносія "Циклон", РФ зберігає можливості для сумарного залпу понад 80 ракет "Калібр", - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко
Ексклюзив

Попри втрату ракетоносія "Циклон", РФ зберігає можливості для сумарного залпу понад 80 ракет "Калібр", - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко

21 травня, 2024 вiвторок
09:38
Війна з Росією чорне море, ракетоносій рф

Капітан запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко повідомив, що росіяни мають понад 60 одиниць катерів та кораблів в акваторії Чорного моря

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Бойових катерів та кораблів РФ в Чорному морі трохи менш як 60 одиниць. На початку повномасштабного вторгнення їх було понад 80, включаючи ті, які були перекинути з Північного та Балтійського флоту РФ. Найголовнішою загрозою для нас залишаються ракетні обстріли. Звісно, росіяни не так як раніше, але продовжують використовувати флот для обстрілів території України. Також варто нагадати, що в Каспійському морі росіяни тримають ще чотири носії "Калібр". Враховуючи всі ракетоносії в Чорному та Каспійському морях, росіяни можуть одночасно запускати до 80 ракет "Калібр", - пояснив Риженкюо

Капітан наголосив, що Каспійське море продовжує залишатись важливим логістичним шляхом для Росії

"Каспійське море продовжує залишатись для росіян дуже важливим. Ми знаємо, що Каспійським морем здійснюється транспортування великої кількості військових вантажів. Тому вони намагаються тримати Каспійське море під своїм контролем. До речі, перші удари Росії по Сирії також здійснювались з акваторії Каспійського моря", - додав він.

  • 20 травня речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що ЗСУ перевіряють інформацію щодо ймовірного знищення російського корабля "Циклон", озброєного зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С"
Теги:
Росія
Крим
ППО
ЗСУ
ВМСУ
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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