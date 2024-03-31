Порошенко інвестував перші 150 млн грн у науково-дослідні розробки сучасного засобу РЕБ

Про це повідомив Порошенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Півроку тому, це був абсолютно ризикований проєкт, який багато хто називав безглуздим. Ми інвестували перші моїх 150 млн грн в науково-дослідні розробки сучасного засобу РЕБ. Не буду оголошувати заздалегідь, ви завтра самі все побачите. Оскільки перші партії, після бойового застосування, державних випробувань, підписання Главкомом, Генштабом, і всіх блискучих результатів випробувань бойового застосування, стають на бойове чергування. Впродовж цього тижня ви зможете про це дізнатися", - зазначив Порошенко.

На озброєнні в ЗСУ з'являються новітні інструменти, які здатні захистити воїнів, лінію фронту, додав він.

"Моя мета полягає в тому, щоб вся лінія фронту на сьогоднішній день, була прикрита унікальними комплеками, такими як РЕБ, радіолокаційні станції, антидронові комплекси, а також комплекси ближнього бою, які дозволяють захищати нас від російської навали. Якщо все вдасться, це буде інша війна. Нас не будуть лякати КАБами, які знищують все, і проти яких немає можливостей захисту. Треба не допускати літаків, які будуть підлітати близько, щоб запускати КАБи. Ми маємо ліквідувати можливості створення ракетних технологій РФ", - каже Порошенко.

За його словами, Україна має об'єднатися, щоб захистити оборонну промисловість.

"Ми маємо напрацювання, технології, які здатні протидіяти ракетам, КАБам РФ, нам є чим захиститися. Єдине, що потрібно - об'єднатися, і перестати "тягнути ковдру на себе"", - зазначив 5-й президент України.