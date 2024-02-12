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Portal Kombat: Франція виявила мережу пропаганди РФ, спрямовану проти України

12 лютого, 2024 понедiлок
22:21
Війна з Росією російська пропаганда

Французькі аналітики виявили мережу пропаганди РФ, яка має на меті послабити підтримку України Заходом, Portal Kombat. Імовірно, керує мережею безпосередньо адміністрація президента РФ

Про це повідомляє Lefigaro.

Міністерство закордонних справ, міністерство оборони й агенство Viginum, яке відповідальне за моніторинг іноземного цифрового втручання, представили висновки кількамісячного розслідування мережі "інформаційних порталів", націлених на окуповані Росією території в Україні, а також Францію, Німеччину та Польщу.

"Ця мережа, яку аналітики іронічно називають Portal Kombat, транслює проросійський контент, "явно неточний або оманливий", з метою поляризації суспільних дебатів і послаблення підтримки України Заходом", - пояснює Viginum.

Експерти вважають, що дезінформаційною кампанією "керує безпосередньо адміністрація президента в Москві".

Зазначається, що Portal Kombat заснований на мережі зі 193 "інформаційних порталів", сформованих навколо "трьох цифрових екосистем". Перший об’єднує сайти під назвою "Pravda", доступні у Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії, Великій Британії та США. Ці сайти були започатковані в червні 2023 року для ретрансляції російських або проросійських облікових записів у соціальних мережах, російських пресагентств або інституційних сайтів. Аналітики кажуть, що усі сайти підхоплюють риторику Кремля щодо їх дій в Україні.

Натомість, за словами аналітиків, ці сайти пов’язані з іншою, старішою екосистемою сайтів під назвою "news.ru", які орієнтовані на російськомовну аудиторію в Україні. Ці сайти створювалися послідовними хвилями з 3 квітня по 17 грудня 2022 року й доступні з назвами 41 різних українських міст для орієнтації на місцеву аудиторію. Міста Донецьк та Луганськ мають два портали, адже сайти, створені після вторгнення в Україну, не просто повідомляють загальну інформацію чи місцеві новини, а стають резонаторами для російської системи впливу.

Експерти наголошують, що РФ вклала значні ресурси для побудови своєї мережі, але в Європі операція не встигла дати ефекту.

"Попри розроблену систему, наслідки у Франції залишилися помірними", — пояснює Viginum, наголошуючи на низькій аудиторії платформ типу "pravda": 10,7 тис. відвідувань у листопаді на французькому сайті, 17,6 тис. на польському сайті, 34,4 тис. на німецькому сайті, 36,7 тис. на британському сайті та 55 тис. на іспанській версії.

Розкриваючи існування мережі Portal Kombat, французька влада сподівається підвищити обізнаність громадськості щодо проблем дезінформації та підвищити стійкість думок, йдеться у повідомленні. Проте зазначається, що, оскільки сайти розміщені в інших іноземних юрисдикціях, вони не можуть бути закриті.

  • Російська пропаганда поширює новий фейк про те, що нібито дедалі більше повідомлень з України вказують на те, що на полі бою в Сил оборони спостерігається катастрофічна ситуація.
  • Російська пропаганда поширює новий фейк про те, що Велика Британія нібито підготувала план таємного введення НАТО в Україну.

Теги:
Світ
Україна
Росія
ЄС
Франція
російська армія
США
пропаганда
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